క్యాన్సర్పై పోరు - బాపట్లలో 'కిమ్స్' ఉచిత వైద్య శిబిరం - MOBILE CANCER SCREENING BUS BAPATLA
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 7:13 PM IST
Free Cancer Screening Camp Bapatla : బాపట్ల జిల్లాలో క్యాన్సర్ మహమ్మారిపై పోరాటానికి కీలక అడుగు పడింది. ఒంగోలు కిమ్స్ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో బాపట్లలో ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మొబైల్ బస్సు'ను కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద జిల్లా కలెక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం స్థానిక రోటరీ క్లబ్ ప్రాంగణంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం కొనసాగింది. ప్రజల్లో క్యాన్సర్ పట్ల ఉన్న అపోహలను తొలగించడం, వ్యాధిపై అవగాహన పెంచడమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ అత్యాధునిక మొబైల్ స్క్రీనింగ్ బస్సు ద్వారా ప్రజలకు ప్రాథమిక క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్షలను ఉచితంగా నిర్వహించారు.
వ్యాధి లక్షణాలు, ముందస్తు నివారణ మార్గాలపై నిపుణులైన వైద్యులు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. క్యాన్సర్ను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడవచ్చని వారు భరోసా ఇచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలని, ప్రజలు ఇలాంటి ఉచిత వైద్య శిబిరాలను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
Free Cancer Screening Camp Bapatla : బాపట్ల జిల్లాలో క్యాన్సర్ మహమ్మారిపై పోరాటానికి కీలక అడుగు పడింది. ఒంగోలు కిమ్స్ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో బాపట్లలో ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మొబైల్ బస్సు'ను కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద జిల్లా కలెక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం స్థానిక రోటరీ క్లబ్ ప్రాంగణంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం కొనసాగింది. ప్రజల్లో క్యాన్సర్ పట్ల ఉన్న అపోహలను తొలగించడం, వ్యాధిపై అవగాహన పెంచడమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ అత్యాధునిక మొబైల్ స్క్రీనింగ్ బస్సు ద్వారా ప్రజలకు ప్రాథమిక క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్షలను ఉచితంగా నిర్వహించారు.
వ్యాధి లక్షణాలు, ముందస్తు నివారణ మార్గాలపై నిపుణులైన వైద్యులు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. క్యాన్సర్ను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడవచ్చని వారు భరోసా ఇచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలని, ప్రజలు ఇలాంటి ఉచిత వైద్య శిబిరాలను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేశారు.