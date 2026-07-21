ETV Bharat / Videos

క్యాన్సర్‌పై పోరు - బాపట్లలో 'కిమ్స్​' ఉచిత వైద్య శిబిరం - MOBILE CANCER SCREENING BUS BAPATLA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
క్యాన్సర్‌పై పోరు - బాపట్లలో 'కిమ్స్​' ఉచిత వైద్య శిబిరం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 7:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Free Cancer Screening Camp Bapatla : బాపట్ల జిల్లాలో క్యాన్సర్ మహమ్మారిపై పోరాటానికి కీలక అడుగు పడింది. ఒంగోలు కిమ్స్ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో బాపట్లలో ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మొబైల్ బస్సు'ను కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద జిల్లా కలెక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం స్థానిక రోటరీ క్లబ్ ప్రాంగణంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం కొనసాగింది. ప్రజల్లో క్యాన్సర్ పట్ల ఉన్న అపోహలను తొలగించడం, వ్యాధిపై అవగాహన పెంచడమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ అత్యాధునిక మొబైల్ స్క్రీనింగ్ బస్సు ద్వారా ప్రజలకు ప్రాథమిక క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్షలను ఉచితంగా నిర్వహించారు.

వ్యాధి లక్షణాలు, ముందస్తు నివారణ మార్గాలపై నిపుణులైన వైద్యులు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. క్యాన్సర్‌ను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడవచ్చని వారు భరోసా ఇచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలని, ప్రజలు ఇలాంటి ఉచిత వైద్య శిబిరాలను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

Free Cancer Screening Camp Bapatla : బాపట్ల జిల్లాలో క్యాన్సర్ మహమ్మారిపై పోరాటానికి కీలక అడుగు పడింది. ఒంగోలు కిమ్స్ ఆసుపత్రి ఆధ్వర్యంలో బాపట్లలో ఉచిత క్యాన్సర్ నిర్ధారణ శిబిరం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన 'క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ మొబైల్ బస్సు'ను కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద జిల్లా కలెక్టర్ వి. వినోద్ కుమార్ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. అనంతరం స్థానిక రోటరీ క్లబ్ ప్రాంగణంలో ఉచిత వైద్య శిబిరం కొనసాగింది. ప్రజల్లో క్యాన్సర్ పట్ల ఉన్న అపోహలను తొలగించడం, వ్యాధిపై అవగాహన పెంచడమే ఈ కార్యక్రమ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ అత్యాధునిక మొబైల్ స్క్రీనింగ్ బస్సు ద్వారా ప్రజలకు ప్రాథమిక క్యాన్సర్ నిర్ధారణ పరీక్షలను ఉచితంగా నిర్వహించారు.

వ్యాధి లక్షణాలు, ముందస్తు నివారణ మార్గాలపై నిపుణులైన వైద్యులు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించారు. క్యాన్సర్‌ను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తిస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడవచ్చని వారు భరోసా ఇచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలని, ప్రజలు ఇలాంటి ఉచిత వైద్య శిబిరాలను పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రతినిధులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

CANCER DETECTION CAMP BAPATLA
CANCER CAMP IN BAPATLA
FREE CANCER AWARENESS CAMP BAPATLA
MOBILE CANCER SCREENING BUS BAPATLA
FREE CANCER SCREENING CAMP BAPATLA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Man_Sang_a_Song_on_Rains

"వానమ్మ వానమ్మ ఒకసారి వచ్చి పోవమ్మా" - రైతుల దీనస్థితిపై కర్షకుడి పాట వైరల్

July 21, 2026 at 7:53 PM IST
Interview with AU Meteorological Science Expert Acharya CV Naidu

ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - ఈ వారంలో వర్షాలు పడొచ్చు: వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు

July 21, 2026 at 4:48 PM IST
TDP Minister Narayana About A State Development

అభివృద్ధి చూసి స్థానిక ఎన్నికల్లో ప్రజలే ఓట్లు వేస్తారు: మంత్రి నారాయణ

July 20, 2026 at 5:00 PM IST
Electric Buses in Visakhapatnam

విశాఖలో పరుగులు పెట్టనున్న ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు

July 19, 2026 at 1:10 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.