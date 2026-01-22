ETV Bharat / Videos

చిలకలూరిపేటలో జాతీయస్థాయి ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలు - BULL COMPETATIONS AP

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
నాలుగోరోజు చిలకలూరిపేటలో ఉత్సాహంగా జాతీయస్థాయి ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 3:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fourth Day Bull Competitions in Chilakaluripeta : ఆరుగాలం శ్రమించే రైతుల కష్టాన్నిమరిపించేవి ఇలాంటి ఎడ్ల పందేలేనని, అలాంటి పోటీల నిర్వహణకు పూనుకున్న ప్రత్తిపాటి పుల్లారావును మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నట్టు మంత్రి అనగాని తెలిపారు. తాను హైదరాబాద్​లో వ్యాపారం చేసేటప్పుడు పుల్లారావును కలిసి, రాజకీయాలపై నాకున్న ఆసక్తిని తెలియచేస్తే, ఆయన ఎంతగానో ప్రోత్సహించారని సత్యప్రసాద్ నాటి ఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులుగా 4 సార్లు, సుదీర్ఘకాలం ఎమ్మెల్యేగా, వ్యవసాయమంత్రిగా పనిచేసిన ఆయన అనుభవం తమకెంతో ఉపయోగపడిందన్నారు. ఒంగోలు గిత్తలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరుప్రఖ్యాతులు పొందాయని, ఆ జాతికి ఎదురులేదని, అలానే చిలకలూరిపేటలో ప్రత్తిపాటికి తిరుగులేదని అనగాని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్షణం కూడా దావోస్ పర్యటనలో పెట్టుబడుల కోసం ముఖ్యమంత్రి శ్రమిస్తున్నది మనందరి కోసం, రాష్ట్రం కోసమన్నారు. గత పాలకులు రాష్ట్రాన్ని 30 ఏళ్లు వెనక్కు తీసుకెళితే, తిరిగి అన్నిరంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు చంద్రబాబు, లోకేశ్​లు పని చేస్తున్నారని సత్యప్రసాద్ వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం అనేక రకాల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందని, వాటికి కొనసాగింపుగా ప్రత్తిపాటి జాతీయస్థాయి ఎడ్ల పందేలు నిర్వహించడం నిజంగా అభినందనీయమన్నారు. పెద్ద ఎత్తున పోటీలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్తిపాటిని ఎమ్మెల్యేలు అభినందించారు.

Fourth Day Bull Competitions in Chilakaluripeta : ఆరుగాలం శ్రమించే రైతుల కష్టాన్నిమరిపించేవి ఇలాంటి ఎడ్ల పందేలేనని, అలాంటి పోటీల నిర్వహణకు పూనుకున్న ప్రత్తిపాటి పుల్లారావును మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నట్టు మంత్రి అనగాని తెలిపారు. తాను హైదరాబాద్​లో వ్యాపారం చేసేటప్పుడు పుల్లారావును కలిసి, రాజకీయాలపై నాకున్న ఆసక్తిని తెలియచేస్తే, ఆయన ఎంతగానో ప్రోత్సహించారని సత్యప్రసాద్ నాటి ఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులుగా 4 సార్లు, సుదీర్ఘకాలం ఎమ్మెల్యేగా, వ్యవసాయమంత్రిగా పనిచేసిన ఆయన అనుభవం తమకెంతో ఉపయోగపడిందన్నారు. ఒంగోలు గిత్తలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మంచి పేరుప్రఖ్యాతులు పొందాయని, ఆ జాతికి ఎదురులేదని, అలానే చిలకలూరిపేటలో ప్రత్తిపాటికి తిరుగులేదని అనగాని స్పష్టం చేశారు. ఈ క్షణం కూడా దావోస్ పర్యటనలో పెట్టుబడుల కోసం ముఖ్యమంత్రి శ్రమిస్తున్నది మనందరి కోసం, రాష్ట్రం కోసమన్నారు. గత పాలకులు రాష్ట్రాన్ని 30 ఏళ్లు వెనక్కు తీసుకెళితే, తిరిగి అన్నిరంగాల్లో అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు చంద్రబాబు, లోకేశ్​లు పని చేస్తున్నారని సత్యప్రసాద్ వివరించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వం అనేక రకాల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందని, వాటికి కొనసాగింపుగా ప్రత్తిపాటి జాతీయస్థాయి ఎడ్ల పందేలు నిర్వహించడం నిజంగా అభినందనీయమన్నారు. పెద్ద ఎత్తున పోటీలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్తిపాటిని ఎమ్మెల్యేలు అభినందించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

BULL COMPETATIONS AP
BULL COMPETITIONS CHILAKALURIPETA
CHILAKALURIPETA BULL COMPETITIONS
ఎడ్ల బలప్రదర్శన
BULL COMPETATIONS AP

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Tiger Footprints in Eluru District

ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం - పాదముద్రలు గుర్తింపు

January 21, 2026 at 6:07 PM IST
Bull Competitions In Chilakaluripeta

చిలకలూరిపేటలో ఉత్సాహంగా జాతీయస్థాయి ఎడ్ల బలప్రదర్శన పోటీలు

January 21, 2026 at 5:17 PM IST
Strange Incident Narendrudu On Shivalingam

శ్రీ విశ్వనాథస్వామి దేవస్థానంలో నాగేంద్రుడు - భక్తుల పూజలు

January 20, 2026 at 6:46 PM IST
Bike Theft Near Police Station in Uravakonda in Anantapur District

పోలీస్​స్టేషన్​కు సమీపంలో బైక్​ అపహరణ - సీసీ టీవీలో దృశ్యాలు రికార్డ్​

January 20, 2026 at 2:39 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.