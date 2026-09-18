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Live: తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు - కల్పవృక్ష వాహన సేవ - ప్రత్యక్షప్రసారం

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తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రత్యక్షప్రసారం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:00 AM IST

|

Updated : September 18, 2026 at 9:44 AM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 Live: అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఏడుకొండలపై కొలువు దీరిన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నాలుగో రోజైన శుక్రవారం స్వామి వారు కల్పవృక్షవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. కల్పవృక్షవాహనంపై కొలువుదీరిన స్వామి వారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.  సాయంత్రం స్వామి వారికి సర్వభూపాల వాహన సేవ జరగనుంది. స్వామి వారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. స్వామివారి వాహన సేవకు కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. మలయప్ప స్వామి దివ్యదర్శనం భక్తులకు అభయం, ధైర్యం, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ప్రసాదించే మహోన్నత అనుభూతిని కలిగించింది.

Tirumala Brahmotsavam 2026 Live: అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఏడుకొండలపై కొలువు దీరిన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నాలుగో రోజైన శుక్రవారం స్వామి వారు కల్పవృక్షవాహనంపై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. కల్పవృక్షవాహనంపై కొలువుదీరిన స్వామి వారి దివ్యమంగళ రూపాన్ని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.  సాయంత్రం స్వామి వారికి సర్వభూపాల వాహన సేవ జరగనుంది. స్వామి వారి దర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలుగకుండా టీటీడీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. స్వామివారి వాహన సేవకు కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. మలయప్ప స్వామి దివ్యదర్శనం భక్తులకు అభయం, ధైర్యం, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ప్రసాదించే మహోన్నత అనుభూతిని కలిగించింది.

Last Updated : September 18, 2026 at 9:44 AM IST

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TAGGED:

SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
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తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు 2026
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE

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