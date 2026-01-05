LIVE : నాలుగో రోజు శాసన మండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - LEGISLATIVE COUNCIL LIVE SESSIONS
Published : January 5, 2026 at 10:14 AM IST
Legislative Council Live Sessions : నాలుగో రోజు అసెంబ్లీలో హైదరాబాద్ పారిశ్రామిక భూముల బదలాయింపు విధానంపై స్వల్ప కాలిక చర్చ ప్రారంభమైంది. ఉదయం 10 గంటలకు ఉభయ సభలు మొదలు కాగా ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమం యథావిధిగా జరుగుతోంది. సాధారణ పరిపాలనకు చెందిన గెజిట్ నోటిఫికేషన్ను సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉభయ సభల్లో ప్రవేశ పెడతారు. తెలంగాణ వేర్ హౌసింగ్ కార్పోరేషన్ వార్షిక నివేదికలను వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర రావు ఉభయ సభల్లో పెడతారు. తెలంగాణ యూనివర్సిటీ బిల్లు, జీఎస్టీ సవరణ బిల్లులను సీఎం శాసన సభలో ప్రవేశపెడతారని అసెంబ్లీ కార్యదర్శి తిరుపతి తెలిపారు. శాసన సభలో ఆమోదం పొందిన పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సవరణ బిల్లును డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క మండలిలో ప్రవేశ పెడతారు. శాసన సభలో ఆమోదం పొందిన పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణ బిల్లును ఇవాళ ఆ శాఖ మంత్రి సీతక్క మండలిలో ప్రవేశ పెడతారు. తమకు అవకాశం ఇవ్వడం లేదని బీఆర్ఎశ్ వాకౌట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
