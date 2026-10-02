LIVE: మదనపల్లిలో "రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్" ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన- ప్రత్యక్ష ప్రసారం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 11:34 AM IST
Foundation Stone Laid For "Global Horticulture Hub" LIVE: రాయలసీమ రూపురేఖలు మార్చే మెగా ప్లాన్ నేడు పట్టాలెక్కింది. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో కరవు నేలను గ్లోబల్ ఫ్రూట్ బౌల్గా తీర్చిదిద్దే "రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సీఎం చంద్రబాబు మదనపల్లిలో శంకుస్థాపన చేశారు. దేశంలోనే తొలి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్కూ పునాది రాయి వేశారు. దీనికి అన్నమయ్య జిల్లామదనపల్లె మండలం బీకే పల్లిలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్ ప్రాజెక్టు పెట్టుబడి మొత్తం లక్ష కోట్లు కాగా ప్రభుత్వ వాటా 40వేల 532 కోట్లు, ప్రైవేట్ పెట్టుబడి 60 వేల కోట్లన్నది ప్రతిపాదన.
రాయలసీమతో నెల్లూరు, మార్కాపురం జిల్లాల్లోని 303 మండలాలు, 5,869 గ్రామాల్ని ఉద్యాన పంటల ఉత్పత్తి, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ కేంద్రాలుగా మారుస్తారు. ఏడాదికి 81 వేల కోట్ల అదనపు ఆదాయం, ప్రత్యక్షంగా,పరోక్షంగా 49లక్షల 30వేల ఉద్యోగావకాశాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రధానంగా 3శాఖలు సీమ ఉద్యాన హబ్ ప్రాజెక్టును నడిపించే గ్రోత్ ఇంజిన్లు. కొత్తగా 9లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టును సాగులోకి తెచ్చేందుకు నీటిపారుదలశాఖకు 20వేల 884 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రస్తుతం బీకే పల్లిలో భారీ బహిరంగ సభ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Foundation Stone Laid For "Global Horticulture Hub" LIVE: రాయలసీమ రూపురేఖలు మార్చే మెగా ప్లాన్ నేడు పట్టాలెక్కింది. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో కరవు నేలను గ్లోబల్ ఫ్రూట్ బౌల్గా తీర్చిదిద్దే "రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్ ప్రాజెక్టుకు కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్, సీఎం చంద్రబాబు మదనపల్లిలో శంకుస్థాపన చేశారు. దేశంలోనే తొలి ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్కూ పునాది రాయి వేశారు. దీనికి అన్నమయ్య జిల్లామదనపల్లె మండలం బీకే పల్లిలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్ ప్రాజెక్టు పెట్టుబడి మొత్తం లక్ష కోట్లు కాగా ప్రభుత్వ వాటా 40వేల 532 కోట్లు, ప్రైవేట్ పెట్టుబడి 60 వేల కోట్లన్నది ప్రతిపాదన.
రాయలసీమతో నెల్లూరు, మార్కాపురం జిల్లాల్లోని 303 మండలాలు, 5,869 గ్రామాల్ని ఉద్యాన పంటల ఉత్పత్తి, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ కేంద్రాలుగా మారుస్తారు. ఏడాదికి 81 వేల కోట్ల అదనపు ఆదాయం, ప్రత్యక్షంగా,పరోక్షంగా 49లక్షల 30వేల ఉద్యోగావకాశాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రధానంగా 3శాఖలు సీమ ఉద్యాన హబ్ ప్రాజెక్టును నడిపించే గ్రోత్ ఇంజిన్లు. కొత్తగా 9లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టును సాగులోకి తెచ్చేందుకు నీటిపారుదలశాఖకు 20వేల 884 కోట్లు కేటాయించారు. ప్రస్తుతం బీకే పల్లిలో భారీ బహిరంగ సభ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.