LIVE : సుదర్శన్ రెడ్డి భౌతికకాయానికి జనాల కన్నీటి నీరాజనం - ప్రత్యక్షప్రసారం - PEDDI SUDARSHAN REDDY DEAD
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Published : July 31, 2026 at 11:01 AM IST
BRS Leader Peddi Sudarshan Reddy : పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి భౌతికకాయాన్ని హైదరాబాద్ యశోద హస్పిటల్ నుంచి హనుమకొండకు తరలిస్తున్నారు. నర్సంపేట నియోజకవర్గం దుగ్గొండి మండలం గిర్నిబావి శివారుకు చేరుకోగానే ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చారు. ఊరూరా రోడ్లపైకి వచ్చి కన్నీటి నీరాజనం పలుకుతున్నారు. పెద్ది భౌతికకాయాన్ని నర్సంపేట మీదుగా నల్లబెల్లికి తరలిస్తామని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.
పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి మృతిపట్ల కేసీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తానొక ఆప్త మిత్రున్ని కోల్పోయానని, ఉద్యమ సహచరున్ని కోల్పోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన ఆయన పెద్ది కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందన్నారు. తెలంగాణనే శ్వాసగా, నీతి నిజాయతీతో సుదర్శన్రెడ్డి జీవించారని, ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ఆదర్శమని అన్నారు. మొక్కవోని ధైర్యంతో ఉద్యమించిన ధీరుడు సుదర్శన్రెడ్డి అని ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి అని ప్రార్థించారు. అర్ధరాత్రి 12.51 నిమిషాలకు పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి తుదిశ్వాస విడిచినట్లు యశోద ఆసుపత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. 5 రోజులుగా సుదర్శన్రెడ్డికి వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందించినా ఫలితం దక్కలేదు.
BRS Leader Peddi Sudarshan Reddy : పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి భౌతికకాయాన్ని హైదరాబాద్ యశోద హస్పిటల్ నుంచి హనుమకొండకు తరలిస్తున్నారు. నర్సంపేట నియోజకవర్గం దుగ్గొండి మండలం గిర్నిబావి శివారుకు చేరుకోగానే ప్రజలు రోడ్లపైకి వచ్చారు. ఊరూరా రోడ్లపైకి వచ్చి కన్నీటి నీరాజనం పలుకుతున్నారు. పెద్ది భౌతికకాయాన్ని నర్సంపేట మీదుగా నల్లబెల్లికి తరలిస్తామని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్నట్లు సమాచారం.
పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి మృతిపట్ల కేసీఆర్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. తానొక ఆప్త మిత్రున్ని కోల్పోయానని, ఉద్యమ సహచరున్ని కోల్పోయానని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. సుదర్శన్రెడ్డి కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన ఆయన పెద్ది కుటుంబానికి పార్టీ అండగా ఉంటుందన్నారు. తెలంగాణనే శ్వాసగా, నీతి నిజాయతీతో సుదర్శన్రెడ్డి జీవించారని, ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ఆదర్శమని అన్నారు. మొక్కవోని ధైర్యంతో ఉద్యమించిన ధీరుడు సుదర్శన్రెడ్డి అని ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి అని ప్రార్థించారు. అర్ధరాత్రి 12.51 నిమిషాలకు పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి తుదిశ్వాస విడిచినట్లు యశోద ఆసుపత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. 5 రోజులుగా సుదర్శన్రెడ్డికి వెంటిలేటర్పై చికిత్స అందించినా ఫలితం దక్కలేదు.