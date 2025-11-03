ETV Bharat / Videos

LIVE : బోరబండలో కేటీఆర్​ రోడ్​షో - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR ROADSHOW IN BORABANDA

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 8:38 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 8:57 PM IST

KTR Roadshow In Borabanda In The Jubilee Hills By Election : జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో భాగంగా బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​ మాట్లాడుతున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని బోరబండలో బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు మద్దతుగా కేటీఆర్ రోడ్ షో నిర్వహిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీ బాకీ కార్డు పేరిట ప్రజల్లో విస్తృత ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ఎన్నికలో బీఆర్​ఎస్​ పార్టీని గెలిపిస్తేనే ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు అవుతాయని ఆయన తెలిపారు. హైడ్రాతో పేద ప్రజల ఇళ్లపైకి సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి బుల్డోజర్లు, పోలీసులను పంపిస్తున్నారని విమర్శించారు. జూబ్లీహిల్స్​ ఉపఎన్నికను తాము కచ్చితంగా రెఫరెండంగానే భావిస్తున్నామని కేటీఆర్ తేల్చి చెప్పారు. 30 వేల భారీ మెజార్టీతో మాగంటి సునీతను గెలిపించాలని ఓటర్లను కేటీఆర్​ కోరారు. ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయం చేసేది అధికారంలోని కాంగ్రెస్​ పార్టీయేనని ఆయన మండిపడ్డారు. పోలింగ్​కు వారం రోజులే ఉండటంతో రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారాన్ని మరింత జోరుగా చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్​ తరఫున నవీన్​ యాదవ్​, బీజేపీ తరఫున లంకల దీపక్​ రెడ్డి పోటీ చేస్తున్నారు. 

Last Updated : November 3, 2025 at 8:57 PM IST

KTR LIVE
JUBILEE HILLS BY ELECTION
FORMER MINISTER KTR
KTR ROADSHOW IN BORABANDA
KTR ROADSHOW IN BORABANDA

ETV Bharat Telangana Team

