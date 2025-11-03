LIVE : బోరబండలో కేటీఆర్ రోడ్షో - ప్రత్యక్షప్రసారం - KTR ROADSHOW IN BORABANDA
Published : November 3, 2025 at 8:38 PM IST|
Updated : November 3, 2025 at 8:57 PM IST
KTR Roadshow In Borabanda In The Jubilee Hills By Election : జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో భాగంగా బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు. హైదరాబాద్లోని బోరబండలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీతకు మద్దతుగా కేటీఆర్ రోడ్ షో నిర్వహిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బాకీ కార్డు పేరిట ప్రజల్లో విస్తృత ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ ఎన్నికలో బీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపిస్తేనే ఆరు గ్యారెంటీలు అమలు అవుతాయని ఆయన తెలిపారు. హైడ్రాతో పేద ప్రజల ఇళ్లపైకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బుల్డోజర్లు, పోలీసులను పంపిస్తున్నారని విమర్శించారు. జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికను తాము కచ్చితంగా రెఫరెండంగానే భావిస్తున్నామని కేటీఆర్ తేల్చి చెప్పారు. 30 వేల భారీ మెజార్టీతో మాగంటి సునీతను గెలిపించాలని ఓటర్లను కేటీఆర్ కోరారు. ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయం చేసేది అధికారంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీయేనని ఆయన మండిపడ్డారు. పోలింగ్కు వారం రోజులే ఉండటంతో రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పార్టీలు ప్రచారాన్ని మరింత జోరుగా చేస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ తరఫున నవీన్ యాదవ్, బీజేపీ తరఫున లంకల దీపక్ రెడ్డి పోటీ చేస్తున్నారు.
