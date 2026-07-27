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'పెద్ది'ని పరామర్శించిన గులాబీ బాస్​ - KCR FOR PEDDI UDARSHAN REDDY

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యశోద ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది - పరామర్శించిన కేసీఆర్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 6:46 PM IST

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KCR Visited Yashoda Hospital For Sudarshan Reddy : తీవ్రమైన గుండెపోటుతో యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిని తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిని పరామర్శించిన కేసీఆర్ యశోద ఆసుపత్రి వైద్యులతో సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. అనంతరం ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వారిలో ధైర్యాన్ని నింపారు. ప్రపంచ స్థాయి అత్యధిక వైద్యాన్ని అందజేస్తున్నట్లు యశోద వైద్యులు కేసీఆర్​కు తెలిపారు. ఐసీయూలో వైద్య చికిత్స విధానాన్ని పరిశీలించిన అనంతరం, కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు చేరుకున్న కేసీఆర్, వారికి భరోసాను, ధైర్యాన్ని అందించారు. డాక్టర్ల కృషితో, దేవుని దయతో, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఆయన కోలుకుంటాడని కేసీఆర్ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించారు. ఆందోళన చెందవద్దని భార్యాపిల్లలకు, కుటుంబ సభ్యులకు భరోసా ఇచ్చి గుండె ధైర్యం నింపారు. ఖర్చుకు వెనకాడకుండా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిని కాపాడుకోవడానికి పార్టీ శాయశక్తులా కృషి చేస్తుందని కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు.

KCR Visited Yashoda Hospital For Sudarshan Reddy : తీవ్రమైన గుండెపోటుతో యశోద ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిని తెలంగాణ మాజీ ముఖ్యమంత్రి, గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే కేసీఆర్ పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిని పరామర్శించిన కేసీఆర్ యశోద ఆసుపత్రి వైద్యులతో సుదర్శన్ రెడ్డి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. అనంతరం ఆయన కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడి వారిలో ధైర్యాన్ని నింపారు. ప్రపంచ స్థాయి అత్యధిక వైద్యాన్ని అందజేస్తున్నట్లు యశోద వైద్యులు కేసీఆర్​కు తెలిపారు. ఐసీయూలో వైద్య చికిత్స విధానాన్ని పరిశీలించిన అనంతరం, కుటుంబ సభ్యుల వద్దకు చేరుకున్న కేసీఆర్, వారికి భరోసాను, ధైర్యాన్ని అందించారు. డాక్టర్ల కృషితో, దేవుని దయతో, ప్రజల ఆశీర్వాదంతో ఆయన కోలుకుంటాడని కేసీఆర్ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించారు. ఆందోళన చెందవద్దని భార్యాపిల్లలకు, కుటుంబ సభ్యులకు భరోసా ఇచ్చి గుండె ధైర్యం నింపారు. ఖర్చుకు వెనకాడకుండా పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డిని కాపాడుకోవడానికి పార్టీ శాయశక్తులా కృషి చేస్తుందని కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు.

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TAGGED:

KCR VISITED YASHODA HOSPITAL
EX MLA PEDDI HEART ATTACK
పెద్దిని పరామర్శించిన కేసీఆర్‌
KCR WITH SUDARSHAN REDDY
KCR FOR PEDDI UDARSHAN REDDY

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ETV Bharat Telangana Team

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