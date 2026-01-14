ETV Bharat / Videos

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో కోడి పందేలు - తిలకించిన విదేశీయులు - FOREIGNERS VISITED COCKFIGHTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో కోడి పందేలను తిలకించిన విదేశీయులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 14, 2026 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Foreigners Visited Cockfights in NTR District: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో కోడి పందేలకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా విదేశీయులు సైతం తరలివచ్చారు. నందిగామ మండలం కేసరపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన కోడి పందేలను తిలకించిన విదేశీయులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. కోడిపందేలు చూడటం కొత్తగా ఉందని అన్నారు. రెండు కోళ్లు కొట్టుకోవడం షాక్‌కు గురి చేసిందని తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్న సంక్రాంతి కోడిపందేలు తమకు కొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 

పందెంరాయుళ్ల కోసం యూపీఐ పేమెంట్‌, స్కానర్లు, క్యాష్‌ మిషన్‌ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేశారు. కోడి పందేల బరుల వద్ద ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు పెట్టారు. వరుసగా ఐదారు పందేలు గెలిచిన వారికి బైకులను గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు. ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాలో కోడిపందేలు జాతరను తలపించాయి. విజయవాడ శివారు ప్రాంతాల్లో గోదావరి జిల్లాలను తలదన్నేలా కోడి పందేలను నిర్వహిస్తున్నారు.

"కోడిపందేలు చూడటం ఎంతో కొత్తగా ఉంది. ఒక రెండు కోళ్లు కొట్టుకోవడం మమ్మల్ని సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేసింది. ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్న సంక్రాంతి కోడిపందేలు మాకు ఓ సరికొత్త అనుభూతిని కలిగించాయి" -విదేశీయులు 

Foreigners Visited Cockfights in NTR District: ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలో కోడి పందేలకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా విదేశీయులు సైతం తరలివచ్చారు. నందిగామ మండలం కేసరపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన కోడి పందేలను తిలకించిన విదేశీయులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. కోడిపందేలు చూడటం కొత్తగా ఉందని అన్నారు. రెండు కోళ్లు కొట్టుకోవడం షాక్‌కు గురి చేసిందని తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్న సంక్రాంతి కోడిపందేలు తమకు కొత్త అనుభూతిని కలిగిస్తున్నాయని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 

పందెంరాయుళ్ల కోసం యూపీఐ పేమెంట్‌, స్కానర్లు, క్యాష్‌ మిషన్‌ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేశారు. కోడి పందేల బరుల వద్ద ఆకర్షణీయమైన బహుమతులు పెట్టారు. వరుసగా ఐదారు పందేలు గెలిచిన వారికి బైకులను గిఫ్ట్ గా ఇచ్చారు. ఉమ్మడి కృష్ణాజిల్లాలో కోడిపందేలు జాతరను తలపించాయి. విజయవాడ శివారు ప్రాంతాల్లో గోదావరి జిల్లాలను తలదన్నేలా కోడి పందేలను నిర్వహిస్తున్నారు.

"కోడిపందేలు చూడటం ఎంతో కొత్తగా ఉంది. ఒక రెండు కోళ్లు కొట్టుకోవడం మమ్మల్ని సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేసింది. ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్న సంక్రాంతి కోడిపందేలు మాకు ఓ సరికొత్త అనుభూతిని కలిగించాయి" -విదేశీయులు 

For All Latest Updates

TAGGED:

HUGE COCKFIGHTS IN KESARAPALLI
COCKFIGHTS IN NTR DISTRICT
కోడి పందేలను తిలకించిన విదేశీయులు
MASSIVE COCKFIGHTS FOR SANKRANTI
FOREIGNERS VISITED COCKFIGHTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Boat Race Competitions in Prakasam District

సంక్రాంతి సందడి - సముద్రంలో మత్స్యకారులకు పడవ పోటీలు

January 14, 2026 at 7:34 PM IST
Bhogi Celebrations At AU Grounds

తెలుగు లోగిళ్లలో సంక్రాంతి శోభ - ఆనందోత్సహాలతో సంబరాలు

January 14, 2026 at 3:41 PM IST
Godarolla Sankranthi Celebrations in London

లండన్‌లో ఘనంగా గోదారోళ్ల సంక్రాంతి వేడుకలు - పండుగ ప్రత్యేకతను చాటేలా ఆటపాటలు, భోగి మంటలు

January 13, 2026 at 4:32 PM IST
Presidents Invitation to Indian Blind Women T20 Captain Deepika

రాష్ట్రపతి నుంచి ఆహ్వానం-అంధుల మహిళా క్రికెట్‌ జట్టు కెప్టెన్‌ దీపికకు మరో గౌరవం

January 13, 2026 at 3:06 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.