ఏవోబీలో విదేశీ పర్యాటకుల సందడి - గిరిజన సంస్కృతికి ఫిదా
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:27 PM IST
Onukudelli weekly market : ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దు ఏవోబీ పరిధిలోని ప్రసిద్ధ 'ఒనకడెల్లి' వారపు సంత విదేశీయుల రాకతో కోలాహలంగా మారింది. వివిధ దేశాలకు చెందిన పర్యాటకులు ఇక్కడికి చేరుకుని గిరిజన సంస్కృతిని, ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదించారు. ఒనకడెల్లి వారపు సంతకు స్థానిక గిరిజనులతో పాటు, మారుమూల అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించే ఆదిమ జాతులు వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా 'బోండా', 'గదబ' తెగలకు చెందిన గిరిజనులు ఈ సంతలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తారు. వారి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు అత్యంత విభిన్నంగా ఉంటాయి.
వారు ధరించే సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ, ఆభరణాలు విదేశీయులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. గిరిజనుల అమాయకత్వం, వారి స్వచ్ఛమైన జీవనశైలిని చూసి పర్యాటకులు ముగ్ధులవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే స్పెయిన్, ఇటలీ, ఈజిప్ట్, అమెరికా, ఇండోనేసియా, ఫిలిప్పీన్స్ తదితర దేశాల నుంచి పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున ఏవోబీకి తరలివచ్చారు. స్థానిక గిరిజనులతో వారు ఆత్మీయంగా ముచ్చటించారు. వారి జీవన విధానాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారపు సంతలో దొరికే అటవీ ఉత్పత్తులను, హస్తకళలను ఆసక్తిగా తిలకించారు.
Onukudelli weekly market : ఆంధ్రా-ఒడిశా సరిహద్దు ఏవోబీ పరిధిలోని ప్రసిద్ధ 'ఒనకడెల్లి' వారపు సంత విదేశీయుల రాకతో కోలాహలంగా మారింది. వివిధ దేశాలకు చెందిన పర్యాటకులు ఇక్కడికి చేరుకుని గిరిజన సంస్కృతిని, ప్రకృతి రమణీయతను ఆస్వాదించారు. ఒనకడెల్లి వారపు సంతకు స్థానిక గిరిజనులతో పాటు, మారుమూల అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించే ఆదిమ జాతులు వస్తుంటారు. ముఖ్యంగా 'బోండా', 'గదబ' తెగలకు చెందిన గిరిజనులు ఈ సంతలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తారు. వారి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు అత్యంత విభిన్నంగా ఉంటాయి.
వారు ధరించే సాంప్రదాయ వస్త్రధారణ, ఆభరణాలు విదేశీయులను అమితంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. గిరిజనుల అమాయకత్వం, వారి స్వచ్ఛమైన జీవనశైలిని చూసి పర్యాటకులు ముగ్ధులవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే స్పెయిన్, ఇటలీ, ఈజిప్ట్, అమెరికా, ఇండోనేసియా, ఫిలిప్పీన్స్ తదితర దేశాల నుంచి పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున ఏవోబీకి తరలివచ్చారు. స్థానిక గిరిజనులతో వారు ఆత్మీయంగా ముచ్చటించారు. వారి జీవన విధానాన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారపు సంతలో దొరికే అటవీ ఉత్పత్తులను, హస్తకళలను ఆసక్తిగా తిలకించారు.