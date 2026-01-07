ETV Bharat / Videos

'నిక్షేపాల అన్వేషణలో తలమునకలైన సిబ్బంది' - వెలుగులోకి బ్లోఅవుట్‌ ముందు దృశ్యాలు - FOOTAGE OF BEFORE BLOWOUT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'నిక్షేపాల అన్వేషణలో తలమునకలైన సిబ్బంది' - వెలుగులోకి బ్లోఅవుట్‌ ముందు దృశ్యాలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 3:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Footage Of Before Blowout : అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఇరుసుమండలో రెండ్రోజుల క్రితం ఓఎన్జీసీ సైట్‌లో బ్లో అవుట్‌తో పెద్దఎత్తున మంటలు ఎగసి స్థానికులను భీతావహుల్ని చేసింది. సోమవారం ఉదయం మోరి-5 డ్రిల్లింగ్‌ సైట్‌లోని బావిలో గ్యాస్‌ లీక్‌ కావడంతో భారీ శబ్దంతో అగ్నికీలలు విరుచుకుపడ్డాయి. బ్లోఅవుట్‌కు ముందు ఉదయం 8 గంటలకు నిక్షేపాల అన్వేషణ జరుగుతున్న సమయంలో తీసిన దృశ్యాలు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. అందులో సిబ్బంది తమ విధుల్లో తలమునకలై ఉన్నారు. తర్వాత కాసేపటికి జరిగిన హఠాత్పరిణామం అందర్నీ హడలెత్తించింది.

అయితే మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ వద్ద ఓఎన్‌జీసీ బావిలో ఈ నెల 5వ తేదీ (సోమవారం మధ్యాహ్నం) నుంచి 30 మీటర్ల ఎత్తున అగ్నిజ్వాలలు ఆరంభమైన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం నాటికి తీవ్రత తగ్గినప్పటికీ ఇంకా 10 నుంచి 15 మీటర్లకు పైగా మంటలు ఎగసిపడుతూనే ఉన్నాయి. బావిలో గ్యాస్‌ పీడన స్థాయి క్రమంగా తగ్గుతుండడంతో ఓఎన్‌జీసీ చర్యలు ముమ్మరం చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో విపత్తుల నిర్వహణ బృందం (సీఎంటీ), ఆర్‌సీఎంటీ సభ్యులు చర్యలు మొదలు పెట్టారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏకధాటిగా నీటిని పంపింగ్‌ చేయడంతో బావి సమీప ప్రాంతంలో వేడి తగ్గింది. మరో నాలుగైదు రోజులు ఈ చర్యలు ఉంటాయని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

Footage Of Before Blowout : అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఇరుసుమండలో రెండ్రోజుల క్రితం ఓఎన్జీసీ సైట్‌లో బ్లో అవుట్‌తో పెద్దఎత్తున మంటలు ఎగసి స్థానికులను భీతావహుల్ని చేసింది. సోమవారం ఉదయం మోరి-5 డ్రిల్లింగ్‌ సైట్‌లోని బావిలో గ్యాస్‌ లీక్‌ కావడంతో భారీ శబ్దంతో అగ్నికీలలు విరుచుకుపడ్డాయి. బ్లోఅవుట్‌కు ముందు ఉదయం 8 గంటలకు నిక్షేపాల అన్వేషణ జరుగుతున్న సమయంలో తీసిన దృశ్యాలు తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చాయి. అందులో సిబ్బంది తమ విధుల్లో తలమునకలై ఉన్నారు. తర్వాత కాసేపటికి జరిగిన హఠాత్పరిణామం అందర్నీ హడలెత్తించింది.

అయితే మలికిపురం మండలం ఇరుసుమండ వద్ద ఓఎన్‌జీసీ బావిలో ఈ నెల 5వ తేదీ (సోమవారం మధ్యాహ్నం) నుంచి 30 మీటర్ల ఎత్తున అగ్నిజ్వాలలు ఆరంభమైన విషయం తెలిసిందే. మంగళవారం నాటికి తీవ్రత తగ్గినప్పటికీ ఇంకా 10 నుంచి 15 మీటర్లకు పైగా మంటలు ఎగసిపడుతూనే ఉన్నాయి. బావిలో గ్యాస్‌ పీడన స్థాయి క్రమంగా తగ్గుతుండడంతో ఓఎన్‌జీసీ చర్యలు ముమ్మరం చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో విపత్తుల నిర్వహణ బృందం (సీఎంటీ), ఆర్‌సీఎంటీ సభ్యులు చర్యలు మొదలు పెట్టారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఏకధాటిగా నీటిని పంపింగ్‌ చేయడంతో బావి సమీప ప్రాంతంలో వేడి తగ్గింది. మరో నాలుగైదు రోజులు ఈ చర్యలు ఉంటాయని సంబంధిత వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

BLOWOUT IN KONASEEMA DISTRICT
VIDEO OF BEFORE GAS LEAK
ONGC GAS LEAK BEFORE VIDEO
ONGC GAS LEAK UPDATES
FOOTAGE OF BEFORE BLOWOUT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

CM Chandrababu Visit Polavaram Project Drone Visuals at Eluru District

పోలవరంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - ఆకట్టుకున్న డ్రోన్​ దృశ్యాలు

January 7, 2026 at 3:15 PM IST
Fire Accident to Private Travel Bus Near Kovvur of East Godavari District

షార్ట్‌సర్కూట్‌తో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్‌ బస్సు దగ్ధం - ఖమ్మం నుంచి విశాఖ వెళ్తుండగా ఘటన

January 7, 2026 at 11:29 AM IST
JOB OPPURTUNITIES FOR YOUTH

నిరుద్యోగులకు అండగా కౌశలం పథకం - అన్నీ సచివాలయాల్లో నమూనా స్కిల్‌ టెస్ట్‌

January 6, 2026 at 8:39 PM IST
House Boats On Vijayawada

రోజంతా నీటి అలలపై తేలుతూ - కేరళను తలపించేలా హౌస్​ బోట్లు

January 6, 2026 at 5:09 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.