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గొల్లపూడి హోల్‌సేల్ మార్కెట్‌లో ఫుడ్‌ సేఫ్టీ ఆకస్మిక దాడులు - బెల్లంలో కృత్రిమ రంగులు?

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హోల్‌సేల్ మార్కెట్‌లో ఫుడ్‌ సేఫ్టీ ఆకస్మిక దాడులు - 3,500 కేజీల బెల్లంలో రంగు? (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 2:31 PM IST

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Food safety Rides at Gollapudi Wholesale Market : ఎన్టీఆర్ జిల్లా గొల్లపూడి హోల్‌సేల్ మార్కెట్‌లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఐపీఎం డైరెక్టర్ అరుణ్ బాబు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగుతున్న బెల్లం, తేనె నమూనాల సేకరణ ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లో భాగంగా గత మూడు రోజులుగా గొల్లపూడి మార్కెట్‌లో ఈ తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా మార్కెట్‌లోని షాప్ నెంబర్ 218లో రంగు కలిపినట్లు అనుమానం ఉన్న సుమారు 3,500 కేజీల బెల్లం స్టాక్‌ను అధికారులు సీజ్ చేశారు. నాణ్యత పరీక్షల నిమిత్తం సేకరించిన నమూనాలను చెన్నైలోని ల్యాబొరేటరీకి పంపినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ల్యాబ్ నివేదిక ఆధారంగా కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సదరు వ్యాపారులపై తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. 

ఆహార భద్రత చట్టం ప్రకారం పదార్థాలలో కృత్రిమ రంగులు వాడటం పూర్తిగా నిషేధమని ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి రవీందర్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. రంగు వేసిన బెల్లం, ధనియాలు తినడం వల్ల క్యాన్సర్ (కార్సినోజెనిక్) వంటి ప్రమాదకర వ్యాధులు వచ్చే ముప్పు ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హోల్‌సేల్ వ్యాపారుల నుంచే రిటైల్ షాపులకు ఈ బెల్లం సరఫరా అవుతుందని, కాబట్టి ప్రధానంగా హోల్‌సేల్ వ్యాపారుల్లోనే మార్పు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే తయారీ సంస్థలు, హోల్‌సేల్ వ్యాపారులపై క్రిమినల్ కేసులతో సహా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

Food safety Rides at Gollapudi Wholesale Market : ఎన్టీఆర్ జిల్లా గొల్లపూడి హోల్‌సేల్ మార్కెట్‌లో ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు మెరుపు దాడులు నిర్వహించారు. ఐపీఎం డైరెక్టర్ అరుణ్ బాబు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగుతున్న బెల్లం, తేనె నమూనాల సేకరణ ప్రత్యేక డ్రైవ్‌లో భాగంగా గత మూడు రోజులుగా గొల్లపూడి మార్కెట్‌లో ఈ తనిఖీలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా మార్కెట్‌లోని షాప్ నెంబర్ 218లో రంగు కలిపినట్లు అనుమానం ఉన్న సుమారు 3,500 కేజీల బెల్లం స్టాక్‌ను అధికారులు సీజ్ చేశారు. నాణ్యత పరీక్షల నిమిత్తం సేకరించిన నమూనాలను చెన్నైలోని ల్యాబొరేటరీకి పంపినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ల్యాబ్ నివేదిక ఆధారంగా కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సదరు వ్యాపారులపై తదుపరి చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. 

ఆహార భద్రత చట్టం ప్రకారం పదార్థాలలో కృత్రిమ రంగులు వాడటం పూర్తిగా నిషేధమని ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి రవీందర్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. రంగు వేసిన బెల్లం, ధనియాలు తినడం వల్ల క్యాన్సర్ (కార్సినోజెనిక్) వంటి ప్రమాదకర వ్యాధులు వచ్చే ముప్పు ఉందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. హోల్‌సేల్ వ్యాపారుల నుంచే రిటైల్ షాపులకు ఈ బెల్లం సరఫరా అవుతుందని, కాబట్టి ప్రధానంగా హోల్‌సేల్ వ్యాపారుల్లోనే మార్పు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించే తయారీ సంస్థలు, హోల్‌సేల్ వ్యాపారులపై క్రిమినల్ కేసులతో సహా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.

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