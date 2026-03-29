'మాంసం' మోసం! కుళ్లినా విక్రయిస్తున్న వ్యాపారులు - అధికారుల ఆకస్మిక దాడులు - FOOD SAFETY RAIDS ON CHICKEN SHOPS

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 29, 2026 at 9:52 PM IST

Food Safety Officers Raids on Chicken Shops in Vijayawada : విజయవాడ నగర శివారులో కుళ్లిన మాంసం విక్రయిస్తున్న దుకాణంపై ఆహార భద్రత శాఖ అధికారులకు ఆకస్మిక దాడులు చేశారు. మాంసం విక్రయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు పాటించకపోవడంతో దుకాణదారునిపై కేసు నమోదు చేశారు. మాంసం నిర్ణత కాలంలో మాత్రమే అమ్మాలని తర్వాత దాన్ని భద్రత ప్రమాణాల్లో ఖననం చేయాలని తెలిపారు. అలా చేయకుండా పురుగులు పట్టినా, చీకట్లో వినియోగదారులకు అమ్మితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని తెలిపారు.

అయితే పాయికాపురంలోని ఓ చికెన్ దుకాణంలో నిన్న(శనివారం) కుళ్లిన స్థితిలో ఉన్న మాంసాన్ని విక్రయించడంపై వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఆహార భద్రత శాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయగా, ప్రాంతీయ ఆహార భద్రత అధికారి రమేష్, వీఎంసీ శానిటరి అధికారులు చికెన్ విక్రయించే దుకాణం పై నేడు ఆకస్మిక తనిఖీలు చేశారు. 

" ఈరోజు విజయవాడలోని నున్న పోలీస్ స్టేషన్​కు ఎదురుగా ఉన్న RR చికెన్ సెంటర్​లో తనిఖీలు చేశాం. నిన్న( శనివారం) రాజు అనే వ్యక్తి ఇక్కడ చికెన్ కొనడానికి వచ్చినప్పుడు అందులో పురుగులు ఉండటం గమనించారు. దాన్ని వీడియో తీసి మాకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈరోజు RR చికెన్ సెంటర్​లో తనిఖీలు చేశాం. అనంతరం దానిపై కేసును ఫైల్ చేశాం. జాయింట్ కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు తదుపరి చర్యలు తీసుకుంటాం." - రమేష్, ఆహారభద్రతాధికారి

