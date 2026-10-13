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పాలసముద్రాన్ని తలపించేలా కొండలు - పొగమంచుతో ఆకట్టుకుంటున్న వంజంగి

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పొగమంచుతో ఆకట్టుకుంటున్న వంజంగి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 1:30 PM IST

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Tourists Flock to Vanjangi : అల్లూరి జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి మేఘాలకొండ వేసవిలోనూ అందమైన ప్రకృతి రమణీయమైన దృశ్యాలతో కనువిందు చేస్తోంది. ఓవైపు రాష్ట్రంలో భానుడు భగభగలాడుతుంటే అక్కడ మాత్రం మంచు తెరలు మైమరపిస్తున్నాయి. భానుడి తాపానికి జనం హడలిపోతుంటే ఆ ప్రాంతం మాత్రం చల్లటి బందీగా మారి పర్యాటకులను మంత్రముగ్దుల్ని చేస్తోంది. ఉదయం లేవగానే దట్టమైన మంచు తెరలు, మధ్యాహ్నం కాస్త ఎండ, సాయంత్రం కాగానే చలిగాలులు ఇలా నిత్యం మూడు కాలాల అద్భుత కలయికతో ప్రకృతి ప్రేమికులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచుతోంది.

దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో వంజంగి కొండలకు సందర్శకులు పొటెత్తారు. మంచుతో పేరుకుపోయిన అందాలు పర్యాటకులను కనువిందు చేస్తున్నాయి. పాల సముద్రాన్ని తలపించేలా తేలియాడుతున్న మంచు మేఘాలను చూసి సందర్శకులు మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ అక్కడ దృశ్యాలను సెల్‌ఫోన్‌లో చిత్రీకరించుకుంటున్నారు.  భూతల స్వర్గంలా కనిపించే, మంచు కైలాసంలో విహరించి మరో ప్రపంచంలో మునిగి తేలినట్లుందని సందర్శకులు చెబుతున్నారు.

Tourists Flock to Vanjangi : అల్లూరి జిల్లాలో ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రం వంజంగి మేఘాలకొండ వేసవిలోనూ అందమైన ప్రకృతి రమణీయమైన దృశ్యాలతో కనువిందు చేస్తోంది. ఓవైపు రాష్ట్రంలో భానుడు భగభగలాడుతుంటే అక్కడ మాత్రం మంచు తెరలు మైమరపిస్తున్నాయి. భానుడి తాపానికి జనం హడలిపోతుంటే ఆ ప్రాంతం మాత్రం చల్లటి బందీగా మారి పర్యాటకులను మంత్రముగ్దుల్ని చేస్తోంది. ఉదయం లేవగానే దట్టమైన మంచు తెరలు, మధ్యాహ్నం కాస్త ఎండ, సాయంత్రం కాగానే చలిగాలులు ఇలా నిత్యం మూడు కాలాల అద్భుత కలయికతో ప్రకృతి ప్రేమికులకు సరికొత్త అనుభూతిని పంచుతోంది.

దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో వంజంగి కొండలకు సందర్శకులు పొటెత్తారు. మంచుతో పేరుకుపోయిన అందాలు పర్యాటకులను కనువిందు చేస్తున్నాయి. పాల సముద్రాన్ని తలపించేలా తేలియాడుతున్న మంచు మేఘాలను చూసి సందర్శకులు మంత్రముగ్ధులయ్యారు. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదిస్తూ అక్కడ దృశ్యాలను సెల్‌ఫోన్‌లో చిత్రీకరించుకుంటున్నారు.  భూతల స్వర్గంలా కనిపించే, మంచు కైలాసంలో విహరించి మరో ప్రపంచంలో మునిగి తేలినట్లుందని సందర్శకులు చెబుతున్నారు.

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TAGGED:

పొగమంచుతో వంజంగి కొండలు
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