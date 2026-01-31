విశాఖలో ఫ్లవర్ షో - దేశ విదేశాల్లో లభించే అరుదైన పుష్పాలు ప్రదర్శన - FLOWERS EXHIBITION IN VISAKHA
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 10:11 PM IST
Flowers Exhibition: విశాఖ ఉత్సవాల్లో భాగంగా విశాఖపట్నం మహా నగరాభివృద్ధి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఫ్లవర్ షో ఏర్పాటు చేశారు. గురువారం వీఎంఆర్డీఏ ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. అందరికీ అందుబాటులో నగరం మధ్యలో ఉండడంతో సందర్శకులు భారీగా తరలివచ్చారు. వివిధ రకాల పుష్పాలు, పండ్లు, కూరగాయలతో బొమ్మలు తయారు చేశారు. భారీ స్థాయిలో పండ్లతో చేసిన అలంకరణలు చూపరులను ఆకట్టుకుంది. ఎంతోమంది కళాకారులు పండ్లు, పుష్పాలతో రూపొందించిన విభిన్న ఆకృతులు సందర్శకులని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అలాగే దేశ విదేశాల్లో అరుదుగా లభించే పుష్పాలను ప్రదర్శనలో ఉంచారు. జంతు, ఇతర ఆకృతుల్లో చేసిన పుష్ప ప్రదర్శన కనువిందు చేస్తోంది. మూడు రోజులు పాటు జరిగే ఈ ప్రదర్శనపై స్థానికులతో పాటు వివిధ ప్రాంతాలనుంచి వచ్చిన పర్యాటకులు సైతం ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
" ఫ్లవర్స్ షో కలర్ఫుల్గా చాలా బాగుంది. ఈ షో మాకు ఒక మధురానుభూతిగా నిలిచిపోతుంది. వెరైటీ ఫ్లవర్స్తో చాలా బాగా డెకరేట్ చేశారు. ఇలాంటి ఈవెంట్స్ మరిన్ని ఆర్గనైజ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం." - సందర్శకులు
