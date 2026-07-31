ఎగువన కురిసిన భారీ వర్షాలకు మేడిగడ్డకు పోటెత్తిన వరద - వర్షాలతో మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి వరద
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Published : July 31, 2026 at 1:40 PM IST
Flow Of Water Increased At Medigadda Barrage : ఎగువన మహారాష్ట్ర, చత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి వరద పోటెత్తింది. మేడిగడ్డకు క్రమంగా వరద పెరుగుతుండటంతో 85 గేట్లను ఎత్తివేశారు. దీంతో ఎగువ నుంచి 8,35,800 క్యూసెక్కుల నీరును అధికారులు దిగువకు విడుదల చేశారు. తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమంలో జలకళ సంతరించుకుంది. త్రివేణి సంగమం వద్ద నీటి మట్టం ఇప్పటివరకు 11.830 మీటర్లకు చేరింది. తెలంగాణ, మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి, ప్రాణహిత నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో తుపాకులగూడెం వద్ద సమక్క బ్యారేజ్ 59 గేట్లను అధికారులు ఎత్తివేయడంతో 12,60,300 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు ప్రవహిస్తుంది. ఏటూరునాగారం మండలంలో రామన్నగూడెంలో 16.65 మీటర్లతో గోదావరి ప్రవహిస్తుంది. గోదావరి నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వాజేడు మండలంలోని టేకులగూడెం గ్రామ సమీపంలో 163 జాతీయ రహదారిపై వరద నీరు చేరింది. దీంతో తెలంగాణ-చత్తీస్గఢ్కు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
Flow Of Water Increased At Medigadda Barrage : ఎగువన మహారాష్ట్ర, చత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాలకు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి వరద పోటెత్తింది. మేడిగడ్డకు క్రమంగా వరద పెరుగుతుండటంతో 85 గేట్లను ఎత్తివేశారు. దీంతో ఎగువ నుంచి 8,35,800 క్యూసెక్కుల నీరును అధికారులు దిగువకు విడుదల చేశారు. తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమంలో జలకళ సంతరించుకుంది. త్రివేణి సంగమం వద్ద నీటి మట్టం ఇప్పటివరకు 11.830 మీటర్లకు చేరింది. తెలంగాణ, మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి, ప్రాణహిత నదులు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. దీంతో తుపాకులగూడెం వద్ద సమక్క బ్యారేజ్ 59 గేట్లను అధికారులు ఎత్తివేయడంతో 12,60,300 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు ప్రవహిస్తుంది. ఏటూరునాగారం మండలంలో రామన్నగూడెంలో 16.65 మీటర్లతో గోదావరి ప్రవహిస్తుంది. గోదావరి నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుండటంతో వాజేడు మండలంలోని టేకులగూడెం గ్రామ సమీపంలో 163 జాతీయ రహదారిపై వరద నీరు చేరింది. దీంతో తెలంగాణ-చత్తీస్గఢ్కు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.