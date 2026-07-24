సెకన్లలో వరల్డ్ మ్యాప్ గీసిన బుడ్డోడు - ప్రపంచ రికార్డుల్లో చోటు - LITTLE BOY WORLD MAP ACHIVEMENT
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Published : July 24, 2026 at 5:51 PM IST
Boy Draws World Map in Seconds : పాలమూరు బుడతడు అరుదైన రికార్డు సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఏకంగా ఇన్జీనియస్ చామ్ ప్రపంచ రికార్డు జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు. రెండో తరగతి చదువుతున్న అభయ్ మురారి 112 సెకన్లలో వరల్డ్ మ్యాప్ అవుట్ లైన్ గీసి రికార్డు సాధించాడు. తల్లిదండ్రులతో పాటు చిన్నారి ఆసక్తిని గమనించిన తాతయ్య చలపతి, అభయ్ మురారిని ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. మనవడు తక్కువ సమయంలో ప్రపంచపటం రూపురేఖలు గీస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇన్జీనియస్ ప్రపంచ రికార్డు కోసం జూన్ మొదటి వారంలో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అదే నెల 13న ఆన్లైన్లో ప్రపంచ పటాన్ని అభయ్ మురారి 112 సెకన్లలోనే గీసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ప్రపంచ రికార్డుపై జూన్ 25వ తేదీన అధికారికంగా ప్రకటించిన నిర్వాహకుల పోస్టు ద్వారా ధ్రువీకరణ పత్రంతో పాటు, మెడల్ను అందజేశారు. ప్రపంచ పటం రూపురేఖలతో పాటు అన్ని ఖండాలు గీస్తానని, రాష్ట్రాలు - రాజధానులు చెప్తానని, జెండాలు - దేశాలు గుర్తిస్తానని అభయ్ మురారి చెప్పాడు. యూనివర్స్, ఆర్బిట్స్ గురించి తెలుసుకుంటానని చెబుతున్నాడు.
Boy Draws World Map in Seconds : పాలమూరు బుడతడు అరుదైన రికార్డు సాధించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఏకంగా ఇన్జీనియస్ చామ్ ప్రపంచ రికార్డు జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు. రెండో తరగతి చదువుతున్న అభయ్ మురారి 112 సెకన్లలో వరల్డ్ మ్యాప్ అవుట్ లైన్ గీసి రికార్డు సాధించాడు. తల్లిదండ్రులతో పాటు చిన్నారి ఆసక్తిని గమనించిన తాతయ్య చలపతి, అభయ్ మురారిని ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. మనవడు తక్కువ సమయంలో ప్రపంచపటం రూపురేఖలు గీస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇన్జీనియస్ ప్రపంచ రికార్డు కోసం జూన్ మొదటి వారంలో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అదే నెల 13న ఆన్లైన్లో ప్రపంచ పటాన్ని అభయ్ మురారి 112 సెకన్లలోనే గీసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పాడు. ప్రపంచ రికార్డుపై జూన్ 25వ తేదీన అధికారికంగా ప్రకటించిన నిర్వాహకుల పోస్టు ద్వారా ధ్రువీకరణ పత్రంతో పాటు, మెడల్ను అందజేశారు. ప్రపంచ పటం రూపురేఖలతో పాటు అన్ని ఖండాలు గీస్తానని, రాష్ట్రాలు - రాజధానులు చెప్తానని, జెండాలు - దేశాలు గుర్తిస్తానని అభయ్ మురారి చెప్పాడు. యూనివర్స్, ఆర్బిట్స్ గురించి తెలుసుకుంటానని చెబుతున్నాడు.