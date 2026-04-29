LIVE : ఐదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఎగ్జిట్ పోల్స్పై ప్రత్యేక చర్చ - ప్రత్యక్షప్రసారం - ASSEMBLY ELECTION EXIT POLLS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 29, 2026 at 6:37 PM IST
Assembly Election Exit Polls 2026 : దేశవ్యాప్తంగా 4 రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలు తీవ్ర ఆసక్తిని రేపుతున్నాయి. కేరళ, తమిళనాడు, పశ్చిమబంగాల్, అస్సాం, పుదుచ్చేరిలో పోలింగ్ ముగిసింది. ఈ రాష్ట్రాల్లోని ఫలితాలపై ప్రజలు ఆసక్తికరంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కేరళలో సీపీఐఎం ఎల్డీఎఫ్ నేతృత్వంలో పినరయి విజయన్ సీఎంగా, తమిళనాడులో డీఎంకే నేతృత్వంలో స్టాలిన్, పశ్చిమబంగాల్లో టీఎంసీ మమతా బెనర్జీ, అస్సాంలో హిమంత బిశ్వ శర్మ, పుదుచ్చేరిలో ఎన్ఆర్ కాంగ్రెస్, బీజేపీ కూటమిలో రంగస్వామి ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈసారి ఎక్కువగా వెస్ట్ బెంగాల్లో బీజేపీ గంపెడు ఆశ పెట్టుకుంది. దేశంలో ప్రస్తుతం ఇద్దరు మహిళా ముఖ్యమంత్రులుండగా అందులో ఒకరు మమతా బెనర్జీ. టీఎంసీని ఎలాగైనా ఒడించాలని అమిత్షా, ప్రధాని మోదీ సహా అగ్రనాయకత్వం తీవ్రంగా శ్రమించింది. మరి ప్రజల తీర్పు ఎలా ఉండబోతుందో మే 4 వ తేదీ వరకు వేచి చూడాల్సిందే. కానీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ ద్వారా కొంత తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది.
