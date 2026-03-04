ETV Bharat / Videos

హోలీ రోజున రంగులకు బదులుగా పిడిగుద్దులు! - ఇది ఈ ఊరి ఆచారం గురూ - FIST FIGHT ON HOLI FESTIVAL DAY

హోలీ రోజున రంగులకు బదులుగా పిడిగుద్దులాట - దెబ్బలు తగిలితే ఆసుపత్రికి వెళ్లరు (ETV)

Published : March 4, 2026 at 8:23 PM IST

Fist Fight on Holi Festival Day in Nizamabad District : హోళీ పండుగ అనగానే ఎవరికైనా గుర్తొచ్చేది రంగులు చల్లుకోవడం. కానీ నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని సాలుర మండలంలోని హున్సా గ్రామంలో హోలీ పండగ రోజున పిడిగుద్దులాట నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఉదయం రంగులు చల్లుకున్న తర్వాత సాయంత్రం గ్రామంలో కుస్తీ పోటీలు నిర్వహించారు. అనంతరం గ్రామ దేవతలను పూజించుకుని గ్రామంలోని హనుమాన్ మందిరం వద్ద గ్రామస్థులు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయి ఒకరిపై ఒకరు పిడిగుద్దులు కురిపించుకున్నారు. ఈ ఆనవాయితి పూర్వకాలం నుంచి వస్తుందని గ్రామస్థులు తెలిపారు. ఆటలో ఎవరికైనా దెబ్బలు తగిలితే కామదహనంలోని బూడిదను దెబ్బలపై పుసుకుంటామని చెప్పారు. అక్కడి బూడిదను గాయాలకు రాసుకుంటే తగ్గిపోతాయని గ్రామస్థుల నమ్మకం. ఈ పిడిగుద్దులాట అనంతరం ఒకరికొకరు పండగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. ఈ ఆటను చూసేందుకు మహారాష్ట్ర నుంచి కూడా ప్రజలు తరలివచ్చారు. బయటి వారికి ఈ పిడిగుద్దులాట వింతగా కనిపించినా హున్సా గ్రామ ప్రజలు మాత్రం ఆచారంగా భావిస్తారు. ఈ రోజు ఏ పనులు పెట్టుకోకుండా ఆటను ఎంతో ఇష్టంతో ఆడారు. మంగళవారం చంద్రగ్రహణం ఉండడంతో హోలీ సంబరాలు, పిడిగుద్దులాటను ఇవాళ నిర్వహించినట్లు గ్రామ పెద్దలు తెలిపారు. పోలీసులు వద్దని వారిస్తున్న గ్రామానికి అరిష్టం వాటిల్లకుండా ఈ క్రీడను ఆడతామని గ్రామస్థులు తెలిపారు.

