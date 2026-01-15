ETV Bharat / Videos

బంగారమ్మపాలెంలో పడవ పోటీలు - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న మత్స్యకారులు - FISHERMEN BOAT RACES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
బంగారమ్మపాలెంలో పడవ పోటీలు - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న మత్స్యకారులు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 1:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fishermen's Boat Races: రాష్ట్రంలో సంక్రాంతి సందడి కొనసాగుతోంది. వేడుకల్లో భాగంగా అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్ రాయవరం మండలం బంగారమ్మపాలెం తీర ప్రాంతంలో మత్స్యకారులు పడవ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలలో సమీప గ్రామాలకు చెందిన మత్స్యకారులు పుట్టిలతో పాల్గొన్నారు. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోటీలో మత్స్యకారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ పోటీలు చూడటానికి సమీప గ్రామాల ప్రజలు ఆసక్తి చూపారు. ఈ పోటీలో గెలుపొందిన వారికి నిర్వాహకులు నగదు బహుమతులు అందజేశారు. ఏటా సంక్రాంతి పండుగ పురస్కరించుకొని ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తామని గ్రామస్థులు తెలిపారు. మరోవైపు సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో కోడిపందేలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బరుల వద్ద పందెం రాయుళ్లు, వీక్షకులతో కోలాహలం నెలకొంది. తూర్పు గోదావరి, డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, పోలవరం, కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో బరుల వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది. కోడి పందేలను చూడటానికి ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో వచ్చారు.

Fishermen's Boat Races: రాష్ట్రంలో సంక్రాంతి సందడి కొనసాగుతోంది. వేడుకల్లో భాగంగా అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్ రాయవరం మండలం బంగారమ్మపాలెం తీర ప్రాంతంలో మత్స్యకారులు పడవ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలలో సమీప గ్రామాలకు చెందిన మత్స్యకారులు పుట్టిలతో పాల్గొన్నారు. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోటీలో మత్స్యకారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ పోటీలు చూడటానికి సమీప గ్రామాల ప్రజలు ఆసక్తి చూపారు. ఈ పోటీలో గెలుపొందిన వారికి నిర్వాహకులు నగదు బహుమతులు అందజేశారు. ఏటా సంక్రాంతి పండుగ పురస్కరించుకొని ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తామని గ్రామస్థులు తెలిపారు. మరోవైపు సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో కోడిపందేలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బరుల వద్ద పందెం రాయుళ్లు, వీక్షకులతో కోలాహలం నెలకొంది. తూర్పు గోదావరి, డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, పోలవరం, కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో బరుల వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది. కోడి పందేలను చూడటానికి ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో వచ్చారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

SANKRANTHI FESTIVAL NEWS
FISHERMEN BOAT RACE
BOAT RACE AT BANGARAMMAPALEM
SANKRANTHI 2026
FISHERMEN BOAT RACES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Sankranthi Pottelu Pandalu

ఢీ అంటే ఢీ - పొట్టేళ్ల పోటీలకు తరలివచ్చిన ప్రజలు

January 15, 2026 at 12:51 PM IST
158 Food Items For Son-in-law

సంక్రాంతి స్పెషల్​ - గోదారి అల్లుడికి 158 రకాల వంటకాలతో విందు

January 15, 2026 at 12:45 PM IST
Boat Race Competitions in Prakasam District

సంక్రాంతి సందడి - సముద్రంలో మత్స్యకారులకు పడవ పోటీలు

January 14, 2026 at 7:34 PM IST
Foreigners Visited Cockfights in NTR District

ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాలో కోడి పందేలు - తిలకించిన విదేశీయులు

January 14, 2026 at 7:30 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.