బంగారమ్మపాలెంలో పడవ పోటీలు - ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న మత్స్యకారులు - FISHERMEN BOAT RACES
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 1:31 PM IST
Fishermen's Boat Races: రాష్ట్రంలో సంక్రాంతి సందడి కొనసాగుతోంది. వేడుకల్లో భాగంగా అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్ రాయవరం మండలం బంగారమ్మపాలెం తీర ప్రాంతంలో మత్స్యకారులు పడవ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలలో సమీప గ్రామాలకు చెందిన మత్స్యకారులు పుట్టిలతో పాల్గొన్నారు. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోటీలో మత్స్యకారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ పోటీలు చూడటానికి సమీప గ్రామాల ప్రజలు ఆసక్తి చూపారు. ఈ పోటీలో గెలుపొందిన వారికి నిర్వాహకులు నగదు బహుమతులు అందజేశారు. ఏటా సంక్రాంతి పండుగ పురస్కరించుకొని ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తామని గ్రామస్థులు తెలిపారు. మరోవైపు సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో కోడిపందేలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బరుల వద్ద పందెం రాయుళ్లు, వీక్షకులతో కోలాహలం నెలకొంది. తూర్పు గోదావరి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, పోలవరం, కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో బరుల వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది. కోడి పందేలను చూడటానికి ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో వచ్చారు.
Fishermen's Boat Races: రాష్ట్రంలో సంక్రాంతి సందడి కొనసాగుతోంది. వేడుకల్లో భాగంగా అనకాపల్లి జిల్లా ఎస్ రాయవరం మండలం బంగారమ్మపాలెం తీర ప్రాంతంలో మత్స్యకారులు పడవ పోటీలు నిర్వహించారు. ఈ పోటీలలో సమీప గ్రామాలకు చెందిన మత్స్యకారులు పుట్టిలతో పాల్గొన్నారు. హోరాహోరీగా సాగిన ఈ పోటీలో మత్స్యకారులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ పోటీలు చూడటానికి సమీప గ్రామాల ప్రజలు ఆసక్తి చూపారు. ఈ పోటీలో గెలుపొందిన వారికి నిర్వాహకులు నగదు బహుమతులు అందజేశారు. ఏటా సంక్రాంతి పండుగ పురస్కరించుకొని ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తామని గ్రామస్థులు తెలిపారు. మరోవైపు సంక్రాంతి వేడుకల్లో భాగంగా ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో కోడిపందేలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. బరుల వద్ద పందెం రాయుళ్లు, వీక్షకులతో కోలాహలం నెలకొంది. తూర్పు గోదావరి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, పోలవరం, కృష్ణా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో బరుల వద్ద సందడి వాతావరణం నెలకొంది. కోడి పందేలను చూడటానికి ప్రజలు భారీ సంఖ్యలో వచ్చారు.