LIVE : నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - FISH PRASADAM DISTRIBUTION LIVE
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Published : June 8, 2026 at 10:30 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 10:46 PM IST
Fish prasadam Distribution Live : మృగశిరకార్తె సందర్భంగా ఉబ్బసం, శ్వాసకోశ వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రతి ఏడాది బత్తిని కుటుంబీకులచే చేప మందు ప్రసాదం పంపిణీకి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ ముస్తాబైంది. ఇవాళ రాత్రి 9 గంటలకు బత్తిని కుటుంబ సభ్యులు అధికారికంగా ఈ ఉచిత చేప ప్రసాద పంపిణీని ప్రారంభించనున్నారు. ప్రసాదం కోసం ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల నుంచి 25 వేల మందికి పైగా తరలివచ్చినట్లుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. చేప ప్రసాదం పంపిణీకి బత్తిన కుటుంబ సభ్యులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేశారు.
గతంలో జరిగిన పొరపాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి 35 కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. వర్షం వచ్చినట్లయితే సమస్యలు రాకుండా షెడ్లలో చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేపట్టనున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చే రద్దీకి తగినట్లుగా ఎక్కడా కొరత రాకుండా ఉండేందుకు మత్స్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 1,40,000 నాణ్యమైన కొర్రమీను చేప పిల్లలను ప్రత్యేక కౌంటర్ల వద్ద సిద్ధంగా ఉంచారు. వీటిని క్షేమంగా భక్తుల వరకు చేర్చేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక నిల్వ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభం అయింది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
Fish prasadam Distribution Live : మృగశిరకార్తె సందర్భంగా ఉబ్బసం, శ్వాసకోశ వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రతి ఏడాది బత్తిని కుటుంబీకులచే చేప మందు ప్రసాదం పంపిణీకి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ ముస్తాబైంది. ఇవాళ రాత్రి 9 గంటలకు బత్తిని కుటుంబ సభ్యులు అధికారికంగా ఈ ఉచిత చేప ప్రసాద పంపిణీని ప్రారంభించనున్నారు. ప్రసాదం కోసం ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల నుంచి 25 వేల మందికి పైగా తరలివచ్చినట్లుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. చేప ప్రసాదం పంపిణీకి బత్తిన కుటుంబ సభ్యులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేశారు.
గతంలో జరిగిన పొరపాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి 35 కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. వర్షం వచ్చినట్లయితే సమస్యలు రాకుండా షెడ్లలో చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేపట్టనున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చే రద్దీకి తగినట్లుగా ఎక్కడా కొరత రాకుండా ఉండేందుకు మత్స్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 1,40,000 నాణ్యమైన కొర్రమీను చేప పిల్లలను ప్రత్యేక కౌంటర్ల వద్ద సిద్ధంగా ఉంచారు. వీటిని క్షేమంగా భక్తుల వరకు చేర్చేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక నిల్వ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ప్రారంభం అయింది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.