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ప్రొద్దుటూరులో బాణసంచా ప్రదర్శన - దసరా వేళ నింగిలో వెలుగుల జిలుగులు

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ప్రొద్దుటూరులో బాణసంచా ప్రదర్శన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2026 at 1:19 PM IST

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Proddatur Dasara Fireworks : కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో దసరా ఉత్సవాలు అంబరాన్నంటాయి. స్థానిక అమ్మవారి శాల ఆధ్వర్యంలో శివాలయం కూడలి వద్ద బాణసంచా ప్రదర్శనను ఘనంగా నిర్వహించారు. తెల్లవారుజామున ఆకాశంలో రంగురంగుల వెలుగులు విరాజిల్లాయి. దీంతో ఆ పరిసర ప్రాంతమంతా పండుగ శోభను సంతరించుకుంది. నింగిని తాకుతూ వెలిగిన బాణసంచా కాంతులు అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. మిరుమిట్లు గొలిపే మెరుపులను చూసి ప్రజలు సంబరపడిపోయారు. 

ఆ దృశ్యాలను కనులారా వీక్షించేందుకు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆకాశమంతా కాంతులతో దేదీప్యమానంగా మెరిసిపోగా, ఆనందోత్సాహాల మధ్య పండుగ వేడుకలను ఆస్వాదించారు. రంగురంగుల బాణసంచా వెలుగులు దసరా పండుగ వాతావరణానికి మరింత వన్నె తెచ్చాయి. అమ్మవారి శాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమం ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. శివాలయం కూడలి ఈ వెలుగుల జిలుగులతో సందడిగా మారింది. కన్నులపండువగా సాగిన ఈ వేడుకలు స్థానిక ప్రజల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపాయి.

Proddatur Dasara Fireworks : కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో దసరా ఉత్సవాలు అంబరాన్నంటాయి. స్థానిక అమ్మవారి శాల ఆధ్వర్యంలో శివాలయం కూడలి వద్ద బాణసంచా ప్రదర్శనను ఘనంగా నిర్వహించారు. తెల్లవారుజామున ఆకాశంలో రంగురంగుల వెలుగులు విరాజిల్లాయి. దీంతో ఆ పరిసర ప్రాంతమంతా పండుగ శోభను సంతరించుకుంది. నింగిని తాకుతూ వెలిగిన బాణసంచా కాంతులు అద్భుతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. మిరుమిట్లు గొలిపే మెరుపులను చూసి ప్రజలు సంబరపడిపోయారు. 

ఆ దృశ్యాలను కనులారా వీక్షించేందుకు జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. ఆకాశమంతా కాంతులతో దేదీప్యమానంగా మెరిసిపోగా, ఆనందోత్సాహాల మధ్య పండుగ వేడుకలను ఆస్వాదించారు. రంగురంగుల బాణసంచా వెలుగులు దసరా పండుగ వాతావరణానికి మరింత వన్నె తెచ్చాయి. అమ్మవారి శాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమం ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. శివాలయం కూడలి ఈ వెలుగుల జిలుగులతో సందడిగా మారింది. కన్నులపండువగా సాగిన ఈ వేడుకలు స్థానిక ప్రజల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపాయి.

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TAGGED:

KADAPA BANASANCHA
SHIVALAYAM JUNCTION FIREWORKS
PRODDATUR DASARA UTSAVAM
DASARA FIREWORKS DISPLAY PRODDATUR
PRODDATUR DASARA FIREWORKS

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