ETV Bharat / Videos

అగ్నిప్రమాదంలో కుటుంబం - ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అగ్నిప్రమాదంలో కుటుంబం - ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2026 at 8:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Short Circuit At Footwear Shop : నల్గొండ జిల్లాలోని మిర్యాలగూడలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. పట్టణంలోని ఇస్లాంపురంలో ఉన్న మెట్రో ట్రేడర్స్ చెప్పుల దుకాణంలో షార్ట్ సర్క్యూట్‌తో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. షాపులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి దట్టమైన పొగలు భవనం అంతటా అలుముకున్నాయి. ఈ ప్రమాద సమయంలో భవనంలోని రెండవ అంతస్తులో ఓ కుటుంబం చిక్కుకుపోయింది. దట్టమైన పొగతో ఊపిరాడక వారు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.​ సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. 

స్థానికుల సహాయంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండవ అంతస్తులో చిక్కుకున్న కుటుంబ సభ్యులందరిని సురక్షితంగా రక్షించి కిందకి తీసుకువచ్చారు. సకాలంలో స్పందించడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. అందరూ సురక్షితంగా బయటపడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన తీరును, జరిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించారు. బాధితులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. తగిన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు.

Short Circuit At Footwear Shop : నల్గొండ జిల్లాలోని మిర్యాలగూడలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. పట్టణంలోని ఇస్లాంపురంలో ఉన్న మెట్రో ట్రేడర్స్ చెప్పుల దుకాణంలో షార్ట్ సర్క్యూట్‌తో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. షాపులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి దట్టమైన పొగలు భవనం అంతటా అలుముకున్నాయి. ఈ ప్రమాద సమయంలో భవనంలోని రెండవ అంతస్తులో ఓ కుటుంబం చిక్కుకుపోయింది. దట్టమైన పొగతో ఊపిరాడక వారు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు.​ సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. 

స్థానికుల సహాయంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండవ అంతస్తులో చిక్కుకున్న కుటుంబ సభ్యులందరిని సురక్షితంగా రక్షించి కిందకి తీసుకువచ్చారు. సకాలంలో స్పందించడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. అందరూ సురక్షితంగా బయటపడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన తీరును, జరిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించారు. బాధితులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. తగిన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE ACCIDENT IN MIRYALAGUDA
చెప్పుల దుకాణంలో షాట్​​ సర్క్యూట్​
FOOTWEAR SHOP FIRE IN MIRYALAGUDA
FLAMES ERUPT FOOTWEAR SHOP NALGONDA
SHORT CIRCUIT AT FOOTWEAR SHOP

ఇలాంటి కథనాలు

Harish Rao

సర్ పేరుతో మైనార్టీల ఓట్లు తొలగించే కుట్ర : హరీశ్​రావు

October 11, 2026 at 7:46 PM IST
Kalanjali Campaign

మీ విజయం వెనక ఉన్న మహిళ గురించి మాతో పంచుకోండి! - 'కళాంజలి'ని ట్యాగ్ చేయండి

October 11, 2026 at 4:27 PM IST
Vijayawada Highway Heavy Traffic

హైదరాబాద్​-విజయవాడ హైవేపై ట్రాఫిక్ జామ్​ - కిలోమీటర్​ మేర వాహనాల బారులు

October 11, 2026 at 3:52 PM IST
PRE DANDIYA DHAMAL CELEBRATIONS

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ప్రీ-దాండియా ధమాల్-2026 వేడుకలు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన రోబో దాండియా

October 11, 2026 at 2:19 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.