అగ్నిప్రమాదంలో కుటుంబం - ప్రాణాలకు తెగించి కాపాడిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది
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Published : October 11, 2026 at 8:41 PM IST
Short Circuit At Footwear Shop : నల్గొండ జిల్లాలోని మిర్యాలగూడలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. పట్టణంలోని ఇస్లాంపురంలో ఉన్న మెట్రో ట్రేడర్స్ చెప్పుల దుకాణంలో షార్ట్ సర్క్యూట్తో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. షాపులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి దట్టమైన పొగలు భవనం అంతటా అలుముకున్నాయి. ఈ ప్రమాద సమయంలో భవనంలోని రెండవ అంతస్తులో ఓ కుటుంబం చిక్కుకుపోయింది. దట్టమైన పొగతో ఊపిరాడక వారు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
స్థానికుల సహాయంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండవ అంతస్తులో చిక్కుకున్న కుటుంబ సభ్యులందరిని సురక్షితంగా రక్షించి కిందకి తీసుకువచ్చారు. సకాలంలో స్పందించడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. అందరూ సురక్షితంగా బయటపడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన తీరును, జరిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించారు. బాధితులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. తగిన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు.
Short Circuit At Footwear Shop : నల్గొండ జిల్లాలోని మిర్యాలగూడలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. పట్టణంలోని ఇస్లాంపురంలో ఉన్న మెట్రో ట్రేడర్స్ చెప్పుల దుకాణంలో షార్ట్ సర్క్యూట్తో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. షాపులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగి దట్టమైన పొగలు భవనం అంతటా అలుముకున్నాయి. ఈ ప్రమాద సమయంలో భవనంలోని రెండవ అంతస్తులో ఓ కుటుంబం చిక్కుకుపోయింది. దట్టమైన పొగతో ఊపిరాడక వారు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.
స్థానికుల సహాయంతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండవ అంతస్తులో చిక్కుకున్న కుటుంబ సభ్యులందరిని సురక్షితంగా రక్షించి కిందకి తీసుకువచ్చారు. సకాలంలో స్పందించడంతో ప్రాణనష్టం తప్పింది. అందరూ సురక్షితంగా బయటపడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే బత్తుల లక్ష్మారెడ్డి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన తీరును, జరిగిన నష్టాన్ని పరిశీలించారు. బాధితులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. తగిన సహాయక చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఎమ్మెల్యే ఆదేశించారు.