ETV Bharat / Videos

ఆర్టీసీ బస్సులో చెలరేగిన మంటలు - సురక్షితంగా బయటపడ్డ ప్రయాణికులు - GOLLAPUDI RTC BUS FIRE ACCIDENT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
గొల్లపూడిలో ఆర్టీసీ బస్సులో చెలరేగిన మంటలు - సురక్షితంగా బయటపడ్డ ప్రయాణికులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Gollapudi RTC Bus Fire Accident : ఎన్టీఆర్ జిల్లా గొల్లపూడిలో ఆర్టీసీ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. జగ్గయ్యపేట నుంచి విజయవాడ వెళ్లే క్రమంలో ఆర్టీసీ బస్సు గొల్లపూడి వచ్చేసరికి ఒక్కసారిగా ఇంజన్ క్యాబిన్లో నుంచి మంటలు చెలరేగాయి. మంటలు ఏర్పడటంతో డ్రైవర్ అప్రమత్తమై బస్సును వెంటనే పక్కన నిలిపివేశాడు. అనంతరం బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు అందరినీ కిందకు దించారు. ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టడంతో బస్సులోని ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. బస్సు డ్రైవర్​ సకాలంలో స్పందించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.  

రెండు నెలల క్రితమే ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు పైభాగానికి ఏకంగా 33 కేవీ హైటెన్షన్ విద్యుత్ తీగలు తగలడంతో క్షణాల్లో మంటలు చెలరేగాయి. కడప జిల్లా వేంపల్లి సమీపంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులు పెను ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. అదృష్టవశాత్తూ అందరూ సకాలంలో అప్రమత్తమై బస్సు దిగడంతో ఎవరికీ ఎలాంటి హాని జరగలేదు. దీంతో పోలీసులతో పాటు అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Gollapudi RTC Bus Fire Accident : ఎన్టీఆర్ జిల్లా గొల్లపూడిలో ఆర్టీసీ బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. జగ్గయ్యపేట నుంచి విజయవాడ వెళ్లే క్రమంలో ఆర్టీసీ బస్సు గొల్లపూడి వచ్చేసరికి ఒక్కసారిగా ఇంజన్ క్యాబిన్లో నుంచి మంటలు చెలరేగాయి. మంటలు ఏర్పడటంతో డ్రైవర్ అప్రమత్తమై బస్సును వెంటనే పక్కన నిలిపివేశాడు. అనంతరం బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికులు అందరినీ కిందకు దించారు. ప్రమాదాన్ని ముందే పసిగట్టడంతో బస్సులోని ప్రయాణికులందరూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. బస్సు డ్రైవర్​ సకాలంలో స్పందించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.  

రెండు నెలల క్రితమే ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు పైభాగానికి ఏకంగా 33 కేవీ హైటెన్షన్ విద్యుత్ తీగలు తగలడంతో క్షణాల్లో మంటలు చెలరేగాయి. కడప జిల్లా వేంపల్లి సమీపంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులు పెను ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు. అదృష్టవశాత్తూ అందరూ సకాలంలో అప్రమత్తమై బస్సు దిగడంతో ఎవరికీ ఎలాంటి హాని జరగలేదు. దీంతో పోలీసులతో పాటు అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

GOLLAPUDI RTC BUS FIRE ACCIDENT
BUS FIRE ACCIDENT AP
FIRE ACCIDENT IN BUS
గొల్లపూడిలో ఆర్టీసీ బస్సులో మంటలు
GOLLAPUDI RTC BUS FIRE ACCIDENT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Celebrities Visited Lord Venkateswara At Tirumala

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు

June 6, 2026 at 5:21 PM IST
Interview With APTS MD And Chairman

డిజిటల్​ భద్రతకు కవచంగా ఏపీటీఎస్ - సైబర్​ సెక్యూరిటీలో ఆంధ్రప్రదేశ్​ ముందడుగు

June 6, 2026 at 4:42 PM IST
Vijayawada Singapore Flight Late

ఇండిగో విమానంలో సాంకేతిక లోపం - రెండున్నర గంటలు ఆలస్యం

June 6, 2026 at 3:54 PM IST
​Sandhyarani Slams YSRCP

టీచర్ పోస్టులేమీ వాలంటీర్ ఉద్యోగాలు కావు: మంత్రి సంధ్యారాణి

June 5, 2026 at 6:56 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.