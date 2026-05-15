నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్లో అగ్నిప్రమాదం - ఏసీ బోగీలో చెలరేగిన మంటలు - FIRE ACCIDENT AT NAMPALLY RS
Published : May 15, 2026 at 10:00 PM IST
Fire Breaks Out in AC Coach At Nampally Railway Station : హైదరాబాద్ నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం తప్పింది. నాలుగో నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్పై నిలిపి ఉన్న హైదరాబాద్ నుంచి జయపుర వెళ్తున్న రైలుకు చెందిన ఏసీ బోగీలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. అప్రమత్తమైన రైల్వే సిబ్బంది హుటాహుటీన అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో సకాలంలో 3 ఫైర్ ఇంజిన్లు అక్కడకి చేరుకున్నాయి. వాటితో మంటలు ఇతర బోగీలకు వ్యాపించకుండా సిబ్బంది ఆర్పివేశారు. దట్టమైన పొగ వ్యాపించడంతో ప్రయాణికులు కాసేపు ఇబ్బంది పడ్డారు. ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి కారణాలపై రైల్వే అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఘటన జరిగిన సమయంలో బోగీల ప్రయాణికులు ఎవరూ లేరని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు తెలిపారు. ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం, గాయాలు కాలేదని వెల్లడించారు. సమాచారమందుకున్న వెంటనే అగ్నిమామక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలు అదుపులోకి తెెచ్చారని దక్షిణ మధ్య రైల్వే తెలిపింది.
