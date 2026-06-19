ETV Bharat / Videos

అనకాపల్లి సమీపంలో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ బస్సులో మంటలు - తృటిలో తప్పిన ప్రాణ నష్టం - FIRE ACCIDENT NEAR ANAKAPALLI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అనకాపల్లి సమీపంలో ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ బస్సులో మంటలు - తృటిలో తప్పిన ప్రాణ నష్టం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident Near Anakapalli : అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి మండలం రేగుపాలెం జాతీయ రహదారిపై గురువారం రాత్రి అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. సమయస్ఫూర్తితో ప్రయాణికులందరూ కిందకు దిగిపోవడంతో తృటిలో ప్రాణనష్టం తప్పింది. 

ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్ నుంచి తమిళనాడులోని చెన్నై నగరానికి ప్రయాణికులతో బయలుదేరిన తులసి ట్రావెల్స్​కు చెందిన ప్రైవేట్ స్లీపర్​ బస్సు రేగుపాలెం జంక్షన్ వద్దకు చేరుకోగానే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సు ఇంజిన్ భాగం నుంచి ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగలు, మంటలు రావడాన్ని గమనించిన డ్రైవర్ వెంటనే అప్రమత్తమై బస్సును రహదారి పక్కన నిలిపివేశారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, బస్సులోని వైరింగ్‌లో ఏర్పడిన షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ఫైర్ సిబ్బంది భావిస్తున్నారు.

ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఫైర్ ఇంజన్ సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు సిబ్బంది శ్రమించారు. ఈ ప్రమాదం కారణంగా జాతీయ రహదారిపై కాసేపు ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించి, ప్రయాణికులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

Fire Accident Near Anakapalli : అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి మండలం రేగుపాలెం జాతీయ రహదారిపై గురువారం రాత్రి అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైంది. సమయస్ఫూర్తితో ప్రయాణికులందరూ కిందకు దిగిపోవడంతో తృటిలో ప్రాణనష్టం తప్పింది. 

ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్ నుంచి తమిళనాడులోని చెన్నై నగరానికి ప్రయాణికులతో బయలుదేరిన తులసి ట్రావెల్స్​కు చెందిన ప్రైవేట్ స్లీపర్​ బస్సు రేగుపాలెం జంక్షన్ వద్దకు చేరుకోగానే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సు ఇంజిన్ భాగం నుంచి ఒక్కసారిగా దట్టమైన పొగలు, మంటలు రావడాన్ని గమనించిన డ్రైవర్ వెంటనే అప్రమత్తమై బస్సును రహదారి పక్కన నిలిపివేశారు. ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం, బస్సులోని వైరింగ్‌లో ఏర్పడిన షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగి ఉండవచ్చని ఫైర్ సిబ్బంది భావిస్తున్నారు.

ప్రమాదంపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఫైర్ ఇంజన్ సహాయంతో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు సిబ్బంది శ్రమించారు. ఈ ప్రమాదం కారణంగా జాతీయ రహదారిపై కాసేపు ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం ఏర్పడింది. పోలీసులు ట్రాఫిక్‌ను క్రమబద్ధీకరించి, ప్రయాణికులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

FIRE ACCIDENT NEAR ANAKAPALLI
FIRE ACCIDENT IN PRIVATE BUS
PRIVATE BUS FIRE ACCIDENT
ప్రైవేటు ట్రావెల్స్​ బస్సులో మంటలు
FIRE ACCIDENT NEAR ANAKAPALLI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Organic Cultivation Of Crops

పంటకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్​లో అధిక ధర రావాలంటే సేంద్రియ ధృవీకరణ అవసరం: సతీశ్​

June 18, 2026 at 5:20 PM IST
Madhya Pradesh Dhar Gang In Eluru

ఏలూరులో ధార్​ గ్యాంగ్​ - అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గుర్తిస్తే సమాచారమివ్వాలంటున్న పోలీసులు

June 17, 2026 at 5:40 PM IST
Cinematographer Chaitanya Honored with Dada Saheb Phalke Award

తండ్రి బాటలో నడిచాడు - దాదా సాహెబ్‌ పాల్కే జాతీయ పురస్కారం అందుకున్నాడు

June 17, 2026 at 1:00 PM IST
Brihathi on TG20 League

రామోజీ గ్రూప్‌ ఎప్పటినుంచో మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీస్తోంది: బృహతి

June 16, 2026 at 10:57 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.