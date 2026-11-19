బద్వేలులో అగ్ని ప్రమాదం - సెల్ఫోన్లు, విలువైన సామగ్రి దగ్ధం
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:14 PM IST
Fire Accident In Badvel : వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా బద్వేలులో నెల్లూరు రోడ్డులోని ఓ టీ షాప్లో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. విద్యుత్ తీగల రాపిడి వల్ల టీ దుకాణంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఆ సమయంలో గాలి విపరీతంగా ఉండడంతో దట్టమైన పొగలు అలుముకొని మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. టీ దుకాణంతో పాటు పక్కనున్న మొబైల్ షాప్కి కూడా మంటలు వ్యాపించడంతో సెల్ ఫోన్లు, విలువైన సామగ్రి అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. మంటలు భారీగా ఎగసిపడుతుండటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై స్థానికులు అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలను అదుపు చేశారు. సకాలంలో ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరడంతో మంటలు పక్కనున్న దుకాణాలకు వ్యాపించకుండా కాపాడగలిగారు. సుమారు 25 లక్షలకు పైగా ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని అధికారులు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు.
Fire Accident In Badvel : వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా బద్వేలులో నెల్లూరు రోడ్డులోని ఓ టీ షాప్లో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. విద్యుత్ తీగల రాపిడి వల్ల టీ దుకాణంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఆ సమయంలో గాలి విపరీతంగా ఉండడంతో దట్టమైన పొగలు అలుముకొని మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. టీ దుకాణంతో పాటు పక్కనున్న మొబైల్ షాప్కి కూడా మంటలు వ్యాపించడంతో సెల్ ఫోన్లు, విలువైన సామగ్రి అగ్నికి ఆహుతి అయ్యాయి. మంటలు భారీగా ఎగసిపడుతుండటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఈ అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై స్థానికులు అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. వెంటనే సిబ్బంది అక్కడికి చేరుకుని తీవ్రంగా శ్రమించి మంటలను అదుపు చేశారు. సకాలంలో ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరడంతో మంటలు పక్కనున్న దుకాణాలకు వ్యాపించకుండా కాపాడగలిగారు. సుమారు 25 లక్షలకు పైగా ఆస్తి నష్టం సంభవించిందని అధికారులు ప్రాథమిక అంచనా వేశారు.