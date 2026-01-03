ETV Bharat / Videos

అచ్యుతాపురం సెజ్​లో అగ్ని ప్రమాదం - ఫార్మా కంపెనీలో చెలరేగిన మంటలు - FIRE ACCIDENT IN PHARMA COMPANY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అచ్యుతాపురం సెజ్​లో అగ్ని ప్రమాదం - ఫార్మా కంపెనీలో చెలరేగిన మంటలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 8:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Fire Accident in Pharma Company in Achyuthapuram SEZ in Anakapalle District: అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం సెజ్‌లోని ఫార్మా పరిశ్రమలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఎస్​వీఎస్​ పరిశ్రమలో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. పెద్ద ఎత్తున పొగలు, మంటలు రావడం చూసి స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాద సమయానికి పరిశ్రమలో 14 మంది కార్మికులు పని చేస్తుండగా మంటలు చూసి సురక్షితంగా బయట పడ్డారు. ఎవరికీ ప్రమాదం జరగక పోవడంతో కార్మికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ సిబ్బంది భారీగా ఎగిసి పడుతున్న మంటలను అదుపు చేశారు. ఫార్మా పరిశ్రమలో అగ్ని ప్రమాదం సమాచారం తెలుసుకుని హోం మంత్రి అధికారులకు ఫోన్​ చేశారు. ఏం జరిగింది అని అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మంటలను చూసి కార్మికులు బయటకు పరుగులు తీయడంతో భారీ ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు అంటున్నారు. 

Fire Accident in Pharma Company in Achyuthapuram SEZ in Anakapalle District: అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం సెజ్‌లోని ఫార్మా పరిశ్రమలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఎస్​వీఎస్​ పరిశ్రమలో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. పెద్ద ఎత్తున పొగలు, మంటలు రావడం చూసి స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాద సమయానికి పరిశ్రమలో 14 మంది కార్మికులు పని చేస్తుండగా మంటలు చూసి సురక్షితంగా బయట పడ్డారు. ఎవరికీ ప్రమాదం జరగక పోవడంతో కార్మికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ సిబ్బంది భారీగా ఎగిసి పడుతున్న మంటలను అదుపు చేశారు. ఫార్మా పరిశ్రమలో అగ్ని ప్రమాదం సమాచారం తెలుసుకుని హోం మంత్రి అధికారులకు ఫోన్​ చేశారు. ఏం జరిగింది అని అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మంటలను చూసి కార్మికులు బయటకు పరుగులు తీయడంతో భారీ ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు అంటున్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ACHYUTAPURAM SEZ
FIRE ACCIDENT IN AP
FIRE ACCIDENT IN ANAKAPALLE
అచ్యుతాపురం సెజ్‌లో అగ్నిప్రమాదం
FIRE ACCIDENT IN PHARMA COMPANY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

YANAM 24TH FLOWER SHOW

యానాంలో జనవరి 6 నుంచి ఫల పుష్ప ప్రదర్శన - ఏర్పాట్లు చేస్తున్న అధికారులు

January 3, 2026 at 7:37 PM IST
Ramoji Statue at World Telugu Maha Sabhalu in Guntur District

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల్లో రామోజీరావు విగ్రహం - హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న తెలుగువారు

January 3, 2026 at 5:16 PM IST
Fire Accident In Fish Boat

చేపల బోటులో చెలరేగిన మంటలు - మత్స్యకారులకు తప్పిన ప్రమాదం

January 3, 2026 at 5:02 PM IST
Bears Circumambulations

వాల్మీకి విగ్రహం చుట్టూ ఎలుగుబంట్ల ప్రదక్షిణ - వీడియో వైరల్​

January 3, 2026 at 1:39 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.