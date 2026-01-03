అచ్యుతాపురం సెజ్లో అగ్ని ప్రమాదం - ఫార్మా కంపెనీలో చెలరేగిన మంటలు - FIRE ACCIDENT IN PHARMA COMPANY
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 3, 2026 at 8:37 PM IST
Fire Accident in Pharma Company in Achyuthapuram SEZ in Anakapalle District: అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురం సెజ్లోని ఫార్మా పరిశ్రమలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. ఎస్వీఎస్ పరిశ్రమలో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. పెద్ద ఎత్తున పొగలు, మంటలు రావడం చూసి స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాద సమయానికి పరిశ్రమలో 14 మంది కార్మికులు పని చేస్తుండగా మంటలు చూసి సురక్షితంగా బయట పడ్డారు. ఎవరికీ ప్రమాదం జరగక పోవడంతో కార్మికులంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక, విపత్తు నిర్వహణ శాఖ సిబ్బంది భారీగా ఎగిసి పడుతున్న మంటలను అదుపు చేశారు. ఫార్మా పరిశ్రమలో అగ్ని ప్రమాదం సమాచారం తెలుసుకుని హోం మంత్రి అధికారులకు ఫోన్ చేశారు. ఏం జరిగింది అని అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. మంటలను చూసి కార్మికులు బయటకు పరుగులు తీయడంతో భారీ ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు అంటున్నారు.
