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కూకట్​పల్లిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం - 6 వాహనాలు దగ్ధం

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కూకట్​పల్లిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 9, 2026 at 10:18 AM IST

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హైదరాబాద్​ కూకట్‌పల్లిలోని ఆస్బెస్టాస్‌ కాలనీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పేపర్‌ టీ కప్పులు, ప్లేట్స్‌ తయారీ కంపెనీలో సోమవారం తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగాయి. పక్కనే ఉన్న నెయ్యి, కుర్‌కురే, హల్దీరామ్‌ స్టాక్‌ గోదాములకు మంటలు వ్యాపించాయి. స్థానికులు భయాందోళనకు గురై అగ్నిమాపక అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఫైర్​ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలికి చేరుకొని 6 ఫైర్‌ ఇంజిన్లతో మంటలను అదుపు చేశారు.

షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ కారణంగా ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. 6 వాహనాలు దగ్ధం కాగా, ఒకరికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అగ్నిప్రమాద ఘటనతో భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ప్రమాదానికి షార్ట్​ సర్క్యూటే కారణమా లేదా ఇంకేమైనా కారణాలున్నాయా అనే విషయాలు తేలాల్సి ఉంది. 30 మంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది కొంత సమయం పాటు ప్రయత్నించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనతో స్థానికులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. 

హైదరాబాద్​ కూకట్‌పల్లిలోని ఆస్బెస్టాస్‌ కాలనీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పేపర్‌ టీ కప్పులు, ప్లేట్స్‌ తయారీ కంపెనీలో సోమవారం తెల్లవారుజామున మంటలు చెలరేగాయి. పక్కనే ఉన్న నెయ్యి, కుర్‌కురే, హల్దీరామ్‌ స్టాక్‌ గోదాములకు మంటలు వ్యాపించాయి. స్థానికులు భయాందోళనకు గురై అగ్నిమాపక అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఫైర్​ సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలికి చేరుకొని 6 ఫైర్‌ ఇంజిన్లతో మంటలను అదుపు చేశారు.

షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ కారణంగా ప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. 6 వాహనాలు దగ్ధం కాగా, ఒకరికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అగ్నిప్రమాద ఘటనతో భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగి ఉంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ప్రమాదానికి షార్ట్​ సర్క్యూటే కారణమా లేదా ఇంకేమైనా కారణాలున్నాయా అనే విషయాలు తేలాల్సి ఉంది. 30 మంది అగ్నిమాపక సిబ్బంది కొంత సమయం పాటు ప్రయత్నించి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ఘటనతో స్థానికులు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. 

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TAGGED:

KUKATPALLY FIRE ACCIDENT
కూకట్​పల్లిలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
FIRE BREAKS OUT AT PAPER CUP UNIT
MAJOR FIRE ACCIDENT IN KUKATPALLY

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