విశాఖ 'సోనోవిజన్​'లో అగ్నిప్రమాదం - మంటలను అదుపు చేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది - FIRE ACCIDENT IN GAJUWAKA

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 7:34 PM IST

Fire Accident In Sonovision Electronic Showroom At Visakha Distrcit: విశాఖపట్నం గాజువాకలోని సోనోవిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ షోరూమ్‌లో సోమవారం అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. షోరూమ్​లోని నాలుగో అంతస్తులో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. శ్రీ కన్య థియేటర్ సమీపంలో ఉన్న ఈ షోరూమ్ నాలుగవ అంతస్తులో మంటలు మొదలయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న గాజువాక అగ్నిమాపక సిబ్బంది రెండు ఫైర్​ ఇంజిన్లతో అక్కడికి చేరుకున్నారు. మంటలను అదుపు చేశారు. జనరేటర్‌లో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగానే ఈ అగ్నిప్రమాదం జరిగి ఉండొచ్చని సోనోవిజన్ ఎలక్ట్రానిక్ షో రూమ్‌ యాజమాన్యం భావిస్తోంది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించడంతో మంటలు అదుపులోకి వచ్చాయి. ఈ ఘటనలో ఎవరికి ఎటువంటి గాయాలు జరగకపోవడంతో సిబ్బంది, స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సకాలంలో వచ్చి పెద్ద ప్రమాదం నుంచి రక్షించిన అగ్నిమాపక సిబ్బందికి స్థానికులు, నగరవాసుల నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తాయి. ఫైర్ సిబ్బంది కనబరిచిన ధైర్యసాహసాల పట్ల ప్రజలంతా హర్షం వ్యక్తం చేశారు.  

ఇలాంటి కథనాలు

Dog and Monkey Playing Together In Markapuram District Video Viral

కుక్కను జో కొట్టిన కోతి- ప్రేమగా ఆడుకుంటున్న శునకం, వానరం

April 20, 2026 at 5:24 PM IST
Canada People Special Wishes To CM Chandrababu

మొక్కలు నాటి అభిమానం - సీఎం చంద్రబాబుకు కెనడా ప్రజల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

April 20, 2026 at 1:11 PM IST
Eenadu Lakshya Athlete Anil

18 గంటలు - 124 కిలోమీటర్ల పరుగు - రికార్డ్​ సాధించిన అనిల్​

April 20, 2026 at 10:32 AM IST
MLA Gouthu Sirisha Fires on YSRCP

మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు వేళ వైఎస్సార్సీపీ డ్రామాలు : ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష

April 17, 2026 at 8:52 PM IST

