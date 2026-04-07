షాపింగ్ మాల్లో అగ్ని ప్రమాదం - లక్షల్లో సామాగ్రి ఆహుతి - FIRE ACCIDENT IN SHOPPING MALL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 7, 2026 at 4:44 PM IST
Fire Accident in Shoping Mall : హైదరాబాద్లోని రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న కాళీ మందిర్ దేవాలయ సమీపంలో సోమవారం అర్ధరాత్రి భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. శ్రీ సిద్ధి వినాయక షాపింగ్ మాల్లో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో, రెండు అంతస్తుల్లో ఉన్న విలువైన సామగ్రి అగ్నికి ఆహుతైంది. అర్ధరాత్రి కావడం వల్ల మాల్లో ఎవరూ లేకపోవడంతో ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. కానీ, దుస్తులు, చెప్పులు, ఇతర సామగ్రి పూర్తిగా కాలిపోవడంతో భారీగా ఆస్తినష్టం జరిగినట్లు సమాచారం. స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో ఫైర్, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (డీఆర్ఎఫ్) బృందాలు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నాయి. పక్కనున్న షాపులకు మంటలు వ్యాపించకుండా అదుపు చేశారు. ప్రాథమిక విచారణలో భాగంగా ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమై ఉండొచ్చని పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి, మరేవైనా ఇతర కారణాలున్నాయా అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
