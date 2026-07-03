పెట్రోల్బంక్లో అగ్నిప్రమాదం - ఇలా కూడా జరగొచ్చు - FIRE ACCIDENTS IN RANGAREDDY
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Published : July 3, 2026 at 3:10 PM IST
Fire Accident At A Petrol Bunk : రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్ పట్టణంలోని బైపాస్ రోడ్డులో యమ్మీ హోటల్ సమీపంలో ఉన్న హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం గ్యాస్ బంక్లో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటన శుక్రవారం వెలుగుచూసింది. కారు డ్రైవర్ పెట్రోల్ గన్ను తీయకముందే డ్రైవ్ చేయడంతో మంటలు చెలరేగాయి. అనుకోని అగ్నిప్రమాదంతో అక్కడంతా ఆందోళనకు గురయ్యారు. పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది అప్రమత్తమై, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు తీసుకొచ్చారు. మంటలు ఆగిపోవడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. పెట్రోల్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున నష్టాన్ని జరగకుండా నివారించగలిగారు. ఈ ప్రమాదంతో పెట్రోల్ పోయించుకోవడానికి వచ్చిన వాహనదారులు భయానికి గురయ్యారు. స్థానిక పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. బంకుకు మంటలు అంటుకుంటున్న దృశ్యాలు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యాయి.
Fire Accident At A Petrol Bunk : రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్ పట్టణంలోని బైపాస్ రోడ్డులో యమ్మీ హోటల్ సమీపంలో ఉన్న హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం గ్యాస్ బంక్లో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటన శుక్రవారం వెలుగుచూసింది. కారు డ్రైవర్ పెట్రోల్ గన్ను తీయకముందే డ్రైవ్ చేయడంతో మంటలు చెలరేగాయి. అనుకోని అగ్నిప్రమాదంతో అక్కడంతా ఆందోళనకు గురయ్యారు. పెట్రోల్ బంక్ సిబ్బంది అప్రమత్తమై, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు తీసుకొచ్చారు. మంటలు ఆగిపోవడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. పెట్రోల్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున నష్టాన్ని జరగకుండా నివారించగలిగారు. ఈ ప్రమాదంతో పెట్రోల్ పోయించుకోవడానికి వచ్చిన వాహనదారులు భయానికి గురయ్యారు. స్థానిక పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. బంకుకు మంటలు అంటుకుంటున్న దృశ్యాలు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యాయి.