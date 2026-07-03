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పెట్రోల్​బంక్‌లో అగ్నిప్రమాదం - ఇలా కూడా జరగొచ్చు - FIRE ACCIDENTS IN RANGAREDDY

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షాద్​నగర్ హెచ్​పీ బంక్​లో అగ్ని ప్రమాదం (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 3, 2026 at 3:10 PM IST

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Fire Accident At A Petrol Bunk : రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్‌నగర్​ పట్టణంలోని బైపాస్ రోడ్డులో యమ్మీ హోటల్ సమీపంలో ఉన్న హిందుస్థాన్​ పెట్రోలియం గ్యాస్​ బంక్‌లో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటన శుక్రవారం వెలుగుచూసింది. కారు డ్రైవర్ పెట్రోల్​ గన్​ను తీయకముందే డ్రైవ్ చేయడంతో మంటలు చెలరేగాయి. అనుకోని అగ్నిప్రమాదంతో అక్కడంతా ఆందోళనకు గురయ్యారు. పెట్రోల్ బంక్​ సిబ్బంది అప్రమత్తమై, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు తీసుకొచ్చారు. మంటలు ఆగిపోవడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. పెట్రోల్​, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున నష్టాన్ని జరగకుండా నివారించగలిగారు. ఈ ప్రమాదంతో పెట్రోల్​ పోయించుకోవడానికి వచ్చిన వాహనదారులు భయానికి గురయ్యారు. స్థానిక పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. బంకుకు మంటలు అంటుకుంటున్న దృశ్యాలు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యాయి. 

Fire Accident At A Petrol Bunk : రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్‌నగర్​ పట్టణంలోని బైపాస్ రోడ్డులో యమ్మీ హోటల్ సమీపంలో ఉన్న హిందుస్థాన్​ పెట్రోలియం గ్యాస్​ బంక్‌లో ప్రమాదవశాత్తు మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటన శుక్రవారం వెలుగుచూసింది. కారు డ్రైవర్ పెట్రోల్​ గన్​ను తీయకముందే డ్రైవ్ చేయడంతో మంటలు చెలరేగాయి. అనుకోని అగ్నిప్రమాదంతో అక్కడంతా ఆందోళనకు గురయ్యారు. పెట్రోల్ బంక్​ సిబ్బంది అప్రమత్తమై, అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు తీసుకొచ్చారు. మంటలు ఆగిపోవడంతో స్థానికులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈ అగ్నిప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు. పెట్రోల్​, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వల్ల పెద్ద ఎత్తున నష్టాన్ని జరగకుండా నివారించగలిగారు. ఈ ప్రమాదంతో పెట్రోల్​ పోయించుకోవడానికి వచ్చిన వాహనదారులు భయానికి గురయ్యారు. స్థానిక పోలీసులు, ఫైర్ సిబ్బంది ఘటనపై దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. బంకుకు మంటలు అంటుకుంటున్న దృశ్యాలు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సీసీటీవీలో రికార్డ్ అయ్యాయి. 

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HOW TO STOP FIRE IN PETROL BUNK
పెట్రోల్ బంక్​లో అగ్ని ప్రమాదం
FIRE ACCIDENTS IN RANGAREDDY
FIRE ACCIDENT AT A PETROL BUNK

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ETV Bharat Telangana Team

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