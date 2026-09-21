వంశధార నది వంతెనపై ప్రమాదం - కంటైనర్లో చెలరేగిన మంటలు
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 5:20 PM IST
Fire Accident In Container In Srikakulam District : శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట మండలం మడపం టోల్ గేట్ వద్ద సోమవారం ఒక కంటైనర్ ట్రక్కులో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. అంతకుముందు రాత్రి సమీపంలోని వంశధార నది వంతెనపై రెండు లారీలు ఢీకొన్న ఘటనలో ఈ కంటైనర్ మొదట అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. అప్పుడు అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా ఉండేందుకు ఆ కంటైనర్ను మడపం టోల్ గేట్ వద్దకు తరలించారు. అయితే అక్కడ మంటలు మళ్లీ చెలరేగి, లోపల ఉన్న సరుకు అంటుకోవడంతో మంటలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. నరసన్నపేట నుంచి వచ్చిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పారు. కంటైనర్లో ఏమున్నాయి లేదా ఎంతమేర నష్టం వాటిల్లిందనే వివరాలు ఇంకా తెలియ లేదు. పోలీసులు దీనిపై ఆరా తీస్తున్నారు. అంతకుముందు రాత్రి జరిగిన ప్రమాదంలో సంబంధిత లారీలకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు గాయపడ్డారు.
Fire Accident In Container In Srikakulam District : శ్రీకాకుళం జిల్లా నరసన్నపేట మండలం మడపం టోల్ గేట్ వద్ద సోమవారం ఒక కంటైనర్ ట్రక్కులో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. అంతకుముందు రాత్రి సమీపంలోని వంశధార నది వంతెనపై రెండు లారీలు ఢీకొన్న ఘటనలో ఈ కంటైనర్ మొదట అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. అప్పుడు అగ్నిమాపక సిబ్బంది వచ్చి మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలగకుండా ఉండేందుకు ఆ కంటైనర్ను మడపం టోల్ గేట్ వద్దకు తరలించారు. అయితే అక్కడ మంటలు మళ్లీ చెలరేగి, లోపల ఉన్న సరుకు అంటుకోవడంతో మంటలు తీవ్రరూపం దాల్చాయి. నరసన్నపేట నుంచి వచ్చిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆర్పారు. కంటైనర్లో ఏమున్నాయి లేదా ఎంతమేర నష్టం వాటిల్లిందనే వివరాలు ఇంకా తెలియ లేదు. పోలీసులు దీనిపై ఆరా తీస్తున్నారు. అంతకుముందు రాత్రి జరిగిన ప్రమాదంలో సంబంధిత లారీలకు చెందిన ఇద్దరు వ్యక్తులు గాయపడ్డారు.