యాదాద్రి థర్మల్ పవర్‌ప్లాంట్‌లో అగ్నిప్రమాదం - అధికారుల సమయస్ఫూర్తితో తప్పిన పెను ప్రమాదం - FIRE ACCIDENT AT YADADRI

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 17, 2026 at 7:53 PM IST

Fire Accident at Yadadri Thermal Power Plant : నల్గొండ జిల్లా దామరచర్ల మండలం వీర్లపాలెంలోని యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ (వైటీపీఎస్​)లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ మధ్యనే యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ యూనిట్-3లో టైలరింగ్ నిర్వహించి సింక్రనైజేషన్ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సిబ్బంది పనులు చేస్తున్న క్రమంలో ప్లాంట్‌లోని యూనిట్-3లో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి.​ షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగిన వెంటనే దట్టమైన పొగలు, మంటలు వ్యాపించాయి.

దీంతో ప్లాంట్‌లో పని చేస్తున్న సిబ్బంది ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. అక్కడ విధుల్లో ఉన్న అధికారులు, ప్లాంట్ అగ్నిమాపక సిబ్బంది తక్షణమే స్పందించారు. అప్రమత్తమైన సిబ్బంది 5 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను సకాలంలో అదుపు చేశారు.​ అధికారులు సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి మంటలు ఇతర విభాగాలకు వ్యాపించకుండా అడ్డుకోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో ప్లాంట్ వర్గాలు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి. ఈ నెల 13న ప్లాంట్‌లో సీవోడీ ప్రక్రియ విజయవంతమయ్యింది. సీవోడీ ప్రక్రియ పూర్తయిన 4 రోజులకే ప్లాంట్‌లో అగ్ని ప్రమాదం జరగడం గమనార్హం.

