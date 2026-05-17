యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ప్లాంట్లో అగ్నిప్రమాదం - అధికారుల సమయస్ఫూర్తితో తప్పిన పెను ప్రమాదం - FIRE ACCIDENT AT YADADRI
Published : May 17, 2026 at 7:53 PM IST
Fire Accident at Yadadri Thermal Power Plant : నల్గొండ జిల్లా దామరచర్ల మండలం వీర్లపాలెంలోని యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ (వైటీపీఎస్)లో అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ఈ మధ్యనే యాదాద్రి పవర్ ప్లాంట్ యూనిట్-3లో టైలరింగ్ నిర్వహించి సింక్రనైజేషన్ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో సిబ్బంది పనులు చేస్తున్న క్రమంలో ప్లాంట్లోని యూనిట్-3లో విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగిన వెంటనే దట్టమైన పొగలు, మంటలు వ్యాపించాయి.
దీంతో ప్లాంట్లో పని చేస్తున్న సిబ్బంది ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు. అక్కడ విధుల్లో ఉన్న అధికారులు, ప్లాంట్ అగ్నిమాపక సిబ్బంది తక్షణమే స్పందించారు. అప్రమత్తమైన సిబ్బంది 5 ఫైర్ ఇంజిన్లతో మంటలను సకాలంలో అదుపు చేశారు. అధికారులు సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి మంటలు ఇతర విభాగాలకు వ్యాపించకుండా అడ్డుకోవడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో ప్లాంట్ వర్గాలు ఊపిరి పీల్చుకున్నాయి. ఈ నెల 13న ప్లాంట్లో సీవోడీ ప్రక్రియ విజయవంతమయ్యింది. సీవోడీ ప్రక్రియ పూర్తయిన 4 రోజులకే ప్లాంట్లో అగ్ని ప్రమాదం జరగడం గమనార్హం.
