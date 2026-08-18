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వెల్డింగ్ చేస్తుండగా కారు గోడౌన్‌లో అగ్నిప్రమాదం - ఎగిసిపడిన మంటలు - WELDING ACCIDENT FIRE

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వెల్డింగ్ చేస్తుండగా కారు గోడౌన్‌లో మంటలు - నరసరావుపేటలో అగ్నిప్రమాదం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 8:45 PM IST

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Fire Accident In Narasaraopet : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలోని వినుకొండ రోడ్డులో ఉన్న ఎన్​ఎస్​బీ కార్ డెకర్స్​లో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కారు గోడౌన్​లో ఉన్న ఓ కారుకు వెల్డింగ్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. ప్రమాదంలో సుమారు నాలుగు కార్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న ఏకే బిర్యానీ సెంటర్​కు మంటలు వ్యాపించాయి. ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. స్థానికుల సమాచారంతో నరసరావుపేట అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. అగ్ని ప్రమాద సమయంలో పెద్దఎత్తున నల్లటి పొగలు వెలువడటంతో కొంతసేపు వినుకొండ రోడ్డులో ప్రజలు ఆందోళన చెందారు. పొగ తీవ్రత కారణంగా పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించి మంటలు మరింత విస్తరించకుండా చర్యలు చేపట్టడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు అంటున్నారు. ఈ ప్రమాదానికి కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. విద్యుత్ షార్ట్‌ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగాయా? లేక మరేదైనా కారణం ఉందా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Fire Accident In Narasaraopet : పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలోని వినుకొండ రోడ్డులో ఉన్న ఎన్​ఎస్​బీ కార్ డెకర్స్​లో అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. కారు గోడౌన్​లో ఉన్న ఓ కారుకు వెల్డింగ్ చేస్తుండగా ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. ప్రమాదంలో సుమారు నాలుగు కార్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న ఏకే బిర్యానీ సెంటర్​కు మంటలు వ్యాపించాయి. ఒక్కసారిగా మంటలు ఎగిసిపడటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. స్థానికుల సమాచారంతో నరసరావుపేట అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. అగ్ని ప్రమాద సమయంలో పెద్దఎత్తున నల్లటి పొగలు వెలువడటంతో కొంతసేపు వినుకొండ రోడ్డులో ప్రజలు ఆందోళన చెందారు. పొగ తీవ్రత కారణంగా పరిసర ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సకాలంలో స్పందించి మంటలు మరింత విస్తరించకుండా చర్యలు చేపట్టడంతో పెను ప్రమాదం తప్పిందని స్థానికులు అంటున్నారు. ఈ ప్రమాదానికి కారణం ఇంకా తెలియరాలేదు. విద్యుత్ షార్ట్‌ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగాయా? లేక మరేదైనా కారణం ఉందా? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

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TAGGED:

FIRE ACCIDENT IN NARASARAOPETA
NSB CAR DECORS FIRE
VINUKONDA ROAD FIRE
WELDING ACCIDENT FIRE
CAR FIRE IN NARASARAOPET

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