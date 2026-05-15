LIVE: పుట్టపర్తిలో అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన- ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CHANDRABABU LIVE

Fighter Jet Manufacturing Project in Puttaparthi Foundation Stone Laying Ceremony LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 10:52 AM IST

Fighter Jet Manufacturing Project in Puttaparthi Foundation Stone Laying Ceremony LIVE: రాయలసీమ రత్నాల గని నుంచి రక్షణ కవచంగా రూపాంతరం చెందుతోంది. భారత అమ్ములపొదిలో సరికొత్త అస్త్రంగా అవతరించనుంది. పుట్టపర్తి వేదికగా 15 వేల 803 కోట్ల భారీ వ్యయంతో నిర్మించనున్న 'AMCA' ఐదో తరం యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టు ఏపీ పారిశ్రామిక ప్రస్థానంలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. కేంద్ర రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్​ కలిసి దీనికి శంకుస్థాపన చేశారు. రాయలసీమ భవిష్యత్ ఇక రక్షణ రంగంతో ముడిపడనుంది. దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టుకు పుట్టపర్తిలో పునాదిరాయి పడుతోంది. ఏరోనాటికల్ డెవలప్‌మెంట్ ఏజెన్సీ, డీఆర్డీఓ సంయుక్తంగా 650 ఎకరాల్లో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. ఇది కేవలం పరిశ్రమ మాత్రమే కాకుండా భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఐదో తరం స్టెల్త్ ఫైటర్ జెట్‌ల తయారీకి కేరాఫ్ అడ్రస్ కాబోతోంది. రాడార్లకు చిక్కని స్టెల్త్ టెక్నాలజీ, సూపర్ క్రూయిజ్ సామర్థ్యం గల యుద్ధ విమానాలను ఇక్కడే అభివృద్ధి చేస్తారు. కేవలం విమానాల తయారీకే పరిమితం కాకుండా, వాటి సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించే టెస్టింగ్ సెంటర్ పుట్టపర్తిలోనే అందుబాటులోకి రానుంది. ప్రస్తుతం శంకుస్థాపన ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

