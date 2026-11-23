పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఉద్రిక్తత - టీడీపీ నాయకులపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:46 PM IST
Fight Between TDP and YSRCP Followers : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం జోరందుకుంది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు పార్టీలతో సంబంధం లేకున్నా, పార్టీలు బలపరిచిన అభ్యర్థులు ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిస్తే గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని హామీలు ఇస్తున్నారు. ఇలా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికల ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే పలుచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రెచ్చిపోతున్నారు. టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడులు చేస్తున్నారు.
తాజాగా అనంతపురం జిల్లా కుందుర్పి మండలం మలయనూరు గ్రామంలో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి బి.వీరాంజనేయులుపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడికి పాల్పడినట్లు టీడీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. ప్రచార వాహనంపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో కొంతమంది టీడీపీ నాయకులకు గాయాలైనట్లు తెలిపారు. కల్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చూసి ఓర్వలేక, మాజీ ఎమ్మెల్యే తలారి రంగయ్య ప్రోద్బలంతోనే ఇలాంటి దాడులు జరుగుతున్నాయని టీడీపీ శ్రేణులు విమర్శించాయి. పోలీసులు స్పందించి దాడికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
Fight Between TDP and YSRCP Followers : రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం జోరందుకుంది. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు పార్టీలతో సంబంధం లేకున్నా, పార్టీలు బలపరిచిన అభ్యర్థులు ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ఓట్లను అభ్యర్థిస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిస్తే గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని హామీలు ఇస్తున్నారు. ఇలా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికల ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే పలుచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ నేతలు రెచ్చిపోతున్నారు. టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడులు చేస్తున్నారు.
తాజాగా అనంతపురం జిల్లా కుందుర్పి మండలం మలయనూరు గ్రామంలో పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచిన సర్పంచ్ అభ్యర్థి బి.వీరాంజనేయులుపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడికి పాల్పడినట్లు టీడీపీ నాయకులు ఆరోపించారు. ప్రచార వాహనంపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో కొంతమంది టీడీపీ నాయకులకు గాయాలైనట్లు తెలిపారు. కల్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చూసి ఓర్వలేక, మాజీ ఎమ్మెల్యే తలారి రంగయ్య ప్రోద్బలంతోనే ఇలాంటి దాడులు జరుగుతున్నాయని టీడీపీ శ్రేణులు విమర్శించాయి. పోలీసులు స్పందించి దాడికి పాల్పడిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.