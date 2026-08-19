Live: మూడో రోజు శాసనమండలి సమావేశాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - AP LEGISLATIVE COUNCIL LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 10:09 AM IST
AP Legislative Council Session 2026 Live : శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు నేడు మూడో రోజుకు చేరుకున్నాయి. గత ప్రభుత్వంలోని గ్రూప్-1 అక్రమాలు, సూపర్-6 హామీలు, ప్రజా సంక్షేమం పై అసెంబ్లీలో కీలక చర్చ జరుగుతోంది. అసెంబ్లీలో మంత్రి ఫరూఖ్ 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. శాసనమండలిలో పురపాలక, గ్రంథాలయాల సవరణ బిల్లులను ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. అలాగే మండలిలో నేడు డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఎన్నిక జరుగుతోంది. శాసనమండలిలోనూ నేడు ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉన్నతి పథకం, గృహాల మంజూరు పై సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్లు, స్త్రీ శక్తి పథకం, ఆస్పత్రుల్లో పారిశుద్ధ్యం పై బదులిస్తున్నారు. డ్వాక్రా సంఘాలకు వడ్డీలేని రుణాలు, పంటనష్టం, నిరుద్యోగ యువతకు ఆర్థిక సాయం, ఆక్వా రంగంలో సంక్షోభం తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానం చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం శాసనమండలి సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
AP Legislative Council Session 2026 Live : శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు నేడు మూడో రోజుకు చేరుకున్నాయి. గత ప్రభుత్వంలోని గ్రూప్-1 అక్రమాలు, సూపర్-6 హామీలు, ప్రజా సంక్షేమం పై అసెంబ్లీలో కీలక చర్చ జరుగుతోంది. అసెంబ్లీలో మంత్రి ఫరూఖ్ 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' బిల్లును ప్రవేశపెట్టారు. శాసనమండలిలో పురపాలక, గ్రంథాలయాల సవరణ బిల్లులను ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. అలాగే మండలిలో నేడు డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఎన్నిక జరుగుతోంది. శాసనమండలిలోనూ నేడు ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఉన్నతి పథకం, గృహాల మంజూరు పై సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానం ఇస్తున్నారు. ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్లు, స్త్రీ శక్తి పథకం, ఆస్పత్రుల్లో పారిశుద్ధ్యం పై బదులిస్తున్నారు. డ్వాక్రా సంఘాలకు వడ్డీలేని రుణాలు, పంటనష్టం, నిరుద్యోగ యువతకు ఆర్థిక సాయం, ఆక్వా రంగంలో సంక్షోభం తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానం చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం శాసనమండలి సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.