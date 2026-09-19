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LIVE: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - మోహినీ అవతారంలో మలయప్పస్వామి ఊరేగింపు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 8:16 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 9:09 AM IST

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Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఏడుకొండలపై కొలువు దీరిన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల ఐదో రోజైనా ఇవాళ ఉదయం స్వామివారికి ఉదయం మోహిని అవతారం, రాత్రికి గరుడ వాహన సేవలు జరగనున్నాయి. ప్రత్యేకించి వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో  భక్తులు తిరుగిరులకు తరలి రానున్నారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న  స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు  తరలివస్తున్న భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. స్వామివారి వాహన సేవకు కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. మలయప్ప స్వామి దివ్యదర్శనం భక్తులకు అభయం, ధైర్యం, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ప్రసాదించే మహోన్నత అనుభూతిని కలిగించింది.

Tirumala Brahmotsavam 2026 Live : అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు, ఏడుకొండలపై కొలువు దీరిన శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాల ఐదో రోజైనా ఇవాళ ఉదయం స్వామివారికి ఉదయం మోహిని అవతారం, రాత్రికి గరుడ వాహన సేవలు జరగనున్నాయి. ప్రత్యేకించి వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో  భక్తులు తిరుగిరులకు తరలి రానున్నారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న  స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు  తరలివస్తున్న భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. స్వామివారి వాహన సేవకు కళాకారుల ప్రదర్శనలు భక్తిభావాన్ని, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని మరింత ఇనుమడింపజేశాయి. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కళాబృందాలు పాల్గొన్నాయి. మొత్తం 19 కళాబృందాలకు చెందిన 494 మంది కళాకారులు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు. మలయప్ప స్వామి దివ్యదర్శనం భక్తులకు అభయం, ధైర్యం, ఆధ్యాత్మిక శక్తిని ప్రసాదించే మహోన్నత అనుభూతిని కలిగించింది.

Last Updated : September 19, 2026 at 9:09 AM IST

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TAGGED:

TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM 2026
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు
SALAKATLA BRAHMOTSAVAM TTD LIVE
SALAKATLA BRAHMOTSAVAM 2026 LIVE

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