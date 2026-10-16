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Live: తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు - మోహిని అవతారంలో స్వామివారి ఊరేగింపు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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తిరుమల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 16, 2026 at 8:04 AM IST

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Tirumala Navaratri Brahmotsavam : కలియుగ వైకుంఠనాథుని నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఐదో రోజైన ఇవాళ స్వామి వారు ఉదయం మోహిని అవతారం, రాత్రికి గరుడ వాహన సేవలు జరగనున్నాయి. ప్రత్యేకించి వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుగిరులకు తరలివస్తున్నారు. స్వామివారు గరుత్మంతుడిని వాహనంగా చేసుకోని మాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. 

బంగారు గరుడ వాహనంపై స్వామి వారు విశేష అభరణాలతో అలంకారమై, గజమాలలు, శ్రీవల్లి పుత్తూరు గోదాదేవి ఆలయం నుంచి వచ్చిన మాలలను స్వామి వారు ధరించి తిరుమాఢ వీధులలో ఊరేగనున్నారు. గర్భాలయంలో మూలవర్లకు సదాసమర్పణలో ఉండే చతుర్భుజ లక్ష్మీహారం, ఐదుపేట్ల సహస్రనామం, మకరకంఠి అనే ప్రాచీనమైన మూడంతస్ధులుగా ఉన్న తిరుఅభరణాలు గరుడ వాహన సేవలో స్వామి వారికి అలంకరిస్తారు. గరుడవాహనంపై వేంచేసిన స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ద్వారా సర్పదోష శాంతి, దివ్యమైన జ్ఞానం కలుగుతుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు తరలివస్తున్న భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.  

Tirumala Navaratri Brahmotsavam : కలియుగ వైకుంఠనాథుని నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాల ఐదో రోజైన ఇవాళ స్వామి వారు ఉదయం మోహిని అవతారం, రాత్రికి గరుడ వాహన సేవలు జరగనున్నాయి. ప్రత్యేకించి వేంకటేశ్వరునికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గరుడ వాహన సేవను వీక్షించేందుకు లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు తిరుగిరులకు తరలివస్తున్నారు. స్వామివారు గరుత్మంతుడిని వాహనంగా చేసుకోని మాఢవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. 

బంగారు గరుడ వాహనంపై స్వామి వారు విశేష అభరణాలతో అలంకారమై, గజమాలలు, శ్రీవల్లి పుత్తూరు గోదాదేవి ఆలయం నుంచి వచ్చిన మాలలను స్వామి వారు ధరించి తిరుమాఢ వీధులలో ఊరేగనున్నారు. గర్భాలయంలో మూలవర్లకు సదాసమర్పణలో ఉండే చతుర్భుజ లక్ష్మీహారం, ఐదుపేట్ల సహస్రనామం, మకరకంఠి అనే ప్రాచీనమైన మూడంతస్ధులుగా ఉన్న తిరుఅభరణాలు గరుడ వాహన సేవలో స్వామి వారికి అలంకరిస్తారు. గరుడవాహనంపై వేంచేసిన స్వామివారిని దర్శించుకోవడం ద్వారా సర్పదోష శాంతి, దివ్యమైన జ్ఞానం కలుగుతుందని భక్తులు విశ్వసిస్తారు. గరుడారూఢుడై విహరించనున్న స్వామి వైభవాన్ని చూసి తరించేందుకు తరలివస్తున్న భక్తజనకోటికి టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.  

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TAGGED:

TIRUMALA BRAHMOTSAVAM
తిరుమల నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
TIRUMALA NAVARATRI BRAHMOTSAVAM
NAVARATRI BRAHMOTSAVAM 2026
TIRUMALA BRAHMOTSAVAM LIVE

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