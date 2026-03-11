'అమరావతికి జీవం పోద్దాం'లో భాగస్వామ్యం - రైతులకు ఘన సన్మానం - FELICITATION FOR FARMERS
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 12:48 PM IST
Felicitation For Farmers Who Supported For Amaravati Capital : అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం అయిన రైతులను వెలగపూడిలో కైకలూరు నియోజకవర్గం ముదినేపల్లికి చెందిన ప్రముఖ డాక్టర్ అంబుల మనోజ్, అమరావతి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వైష్ణవిలు సన్మానం చేశారు. వారు "అమరావతికి జీవం పోద్దాం - 116 రూపాయలు సాయం చేద్దాం" అనే భావనతో, అమరావతి అభివృద్ధి, నవ్యాంధ్ర నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరూ 116 రూపాయల విరాళం ఇవ్వాలని ప్రజలను ప్రోత్సహించారు. ఈ విరాళాలు ప్రభత్వం ద్వారా సీఆర్డీఏకి స్కాన్ చేసి అందించాలని డాక్టర్ మనోజ్ సూచించారు.
"అమరావతి కట్టేందుకు రైతుల పూర్వీకులు ఎంతో కష్టపడ్డారు. అలానే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం భూములను కూడా ఇచ్చారు. దానికి కృతజ్ఞతగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వీరిని సత్కరించాలనుకున్నాను. భావితరాల కోసం, అమరావతి అభివృద్ధి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ 116 రూపాయలు విరాళం ఇస్తే రాజధాని అభివృద్ధి చెందుతుంది." - అంబుల మనోజ్, ప్రముఖ డాక్టర్
