ETV Bharat / Videos

'అమరావతికి జీవం పోద్దాం'లో భాగస్వామ్యం - రైతులకు ఘన సన్మానం - FELICITATION FOR FARMERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
'అమరావతికి జీవం పోద్దాం'లో భాగస్వామ్యం - రైతులకు ఘన సన్మానం (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 12:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Felicitation For Farmers Who Supported For Amaravati Capital :  అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం అయిన రైతులను వెలగపూడిలో కైకలూరు నియోజకవర్గం ముదినేపల్లికి చెందిన ప్రముఖ డాక్టర్ అంబుల మనోజ్, అమరావతి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వైష్ణవిలు సన్మానం చేశారు. వారు "అమరావతికి జీవం పోద్దాం - 116 రూపాయలు సాయం చేద్దాం" అనే భావనతో, అమరావతి అభివృద్ధి, నవ్యాంధ్ర నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరూ 116 రూపాయల విరాళం ఇవ్వాలని ప్రజలను ప్రోత్సహించారు. ఈ విరాళాలు ప్రభత్వం ద్వారా సీఆర్డీఏకి స్కాన్ చేసి అందించాలని డాక్టర్ మనోజ్ సూచించారు.

"అమరావతి కట్టేందుకు రైతుల పూర్వీకులు ఎంతో కష్టపడ్డారు. అలానే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం భూములను కూడా ఇచ్చారు. దానికి కృతజ్ఞతగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వీరిని సత్కరించాలనుకున్నాను. భావితరాల కోసం, అమరావతి అభివృద్ధి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ 116 రూపాయలు విరాళం ఇస్తే రాజధాని అభివృద్ధి చెందుతుంది." - అంబుల మనోజ్, ప్రముఖ డాక్టర్  

Felicitation For Farmers Who Supported For Amaravati Capital :  అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంలో భాగస్వామ్యం అయిన రైతులను వెలగపూడిలో కైకలూరు నియోజకవర్గం ముదినేపల్లికి చెందిన ప్రముఖ డాక్టర్ అంబుల మనోజ్, అమరావతి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వైష్ణవిలు సన్మానం చేశారు. వారు "అమరావతికి జీవం పోద్దాం - 116 రూపాయలు సాయం చేద్దాం" అనే భావనతో, అమరావతి అభివృద్ధి, నవ్యాంధ్ర నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరూ 116 రూపాయల విరాళం ఇవ్వాలని ప్రజలను ప్రోత్సహించారు. ఈ విరాళాలు ప్రభత్వం ద్వారా సీఆర్డీఏకి స్కాన్ చేసి అందించాలని డాక్టర్ మనోజ్ సూచించారు.

"అమరావతి కట్టేందుకు రైతుల పూర్వీకులు ఎంతో కష్టపడ్డారు. అలానే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం భూములను కూడా ఇచ్చారు. దానికి కృతజ్ఞతగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వీరిని సత్కరించాలనుకున్నాను. భావితరాల కోసం, అమరావతి అభివృద్ధి కోసం ప్రతి ఒక్కరూ కృషి చేయాలి. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ 116 రూపాయలు విరాళం ఇస్తే రాజధాని అభివృద్ధి చెందుతుంది." - అంబుల మనోజ్, ప్రముఖ డాక్టర్  

For All Latest Updates

TAGGED:

FARMERS FELICITATION
FARMERS GAVE MONEY FOR CAPITAL
AMARAVATHI CAPITAL BUILDING
రైతులకు సన్మానం
FELICITATION FOR FARMERS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Commercial Gas Crisis in AP

ఏపీలో తగ్గుముఖం పడుతోన్న కమర్షియల్ గ్యాస్‌ సిలిండర్ల సరఫరా

March 10, 2026 at 8:57 PM IST
Rare Surgery First in Aiims Grafted Severed Hand in Mangalagiri

మంగళగిరి ఎయిమ్స్​లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స - తెగిపడిన చేతిని అతికించిన వైద్య బృందం

March 10, 2026 at 2:03 PM IST
Fan Cycle Yatra for Megastar

చిరంజీవి కుటుంబంపై అభిమానం - పర్చూరు టూ కొండగట్టుకు సైకిల్ యాత్ర

March 9, 2026 at 5:28 PM IST
MVR INDUSTRIES MADHURI INTERVIEW

'ఆమె ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలను అందిపుచ్చుకుంది - పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగింది'

March 8, 2026 at 2:25 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.