డీసీఎంలో మంటలు - ఓ వ్యక్తి సహా 200 మేకలు సజీవదహనం
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 10, 2026 at 10:26 AM IST
Accident Near Bhoothpur in Mahbubnagar : మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఓ వ్యక్తి సహా 200 మేకలు మృతి చెందాయి. రాజస్థాన్ రాష్ట్రం నుంచి బెంగళూరు వైపు మేకల లోడుతో వెళ్తున్న డీసీఎం ప్రమాదవశాత్తు రహదారి హోర్డింగ్ను ఢీ కోట్టింది. దీంతో వాహనంలో మంటలు చెలరేగి క్షణాల్లో డీసీఎం వ్యాన్ పూర్తిగా దగ్ధమైంది. డీసీఎం క్యాబిన్లో డ్రైవర్ సహా మరో ఐదుగురు వ్యక్తులు ప్రయాణిస్తుండగా, ఒకరికొకరు సహాయపడి గాయాలతో బయటపడ్డారు. మరొకరు మేకల మధ్య నిద్రలో ఉండగా బయటపడలేక మేకలతో పాటు సజీవ దహనం అయ్యాడు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం మహబూబ్నగర్ జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. డీసీఎం డ్రైవర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్ తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. మహబూబ్నగర్ ఎస్పీ జానకి, డీఎస్పీ వెంకటేశ్వర్లు అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు.
Accident Near Bhoothpur in Mahbubnagar : మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఓ వ్యక్తి సహా 200 మేకలు మృతి చెందాయి. రాజస్థాన్ రాష్ట్రం నుంచి బెంగళూరు వైపు మేకల లోడుతో వెళ్తున్న డీసీఎం ప్రమాదవశాత్తు రహదారి హోర్డింగ్ను ఢీ కోట్టింది. దీంతో వాహనంలో మంటలు చెలరేగి క్షణాల్లో డీసీఎం వ్యాన్ పూర్తిగా దగ్ధమైంది. డీసీఎం క్యాబిన్లో డ్రైవర్ సహా మరో ఐదుగురు వ్యక్తులు ప్రయాణిస్తుండగా, ఒకరికొకరు సహాయపడి గాయాలతో బయటపడ్డారు. మరొకరు మేకల మధ్య నిద్రలో ఉండగా బయటపడలేక మేకలతో పాటు సజీవ దహనం అయ్యాడు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం మహబూబ్నగర్ జిల్లా జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. డీసీఎం డ్రైవర్ పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన చికిత్స నిమిత్తం హైదరాబాద్ తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు. మహబూబ్నగర్ ఎస్పీ జానకి, డీఎస్పీ వెంకటేశ్వర్లు అక్కడికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు.