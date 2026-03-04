ETV Bharat / Videos

భారీగా పతనమైన టమాటా ధరలు - రోడ్డుపైనే పారబోసి రైతులు నిరసన - TOMATO PRICES FALL DOWN

టమాటా ధరలు పతనం - రోడ్డుపైనే పారబోసి రైతులు నిరసన (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 11:57 AM IST

Choose ETV Bharat

Farmers Protest Over Falling Tomato Rate in Anakapalli District : టమాటా ధర ఎప్పుడు పలుకుతుందో, ఎప్పుడు పతనం అవుతుందో అంచనా వేయాలని పరిస్థితి నెలకొంది. తాజాగా అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లి మండలంలో టమాటాకు మద్దతు ధర కల్పించాలంటూ రైతులు రోడ్డెక్కి ఆందోళన చేపట్టారు. మండల కేంద్రంలోని హోల్ సేల్ మార్కెట్‌కు దేవరాపల్లితో పాటు సమీప మండలాల నుంచి రైతులు పెద్ద ఎత్తున టమాటాను తీసుకు వచ్చారు. దీంతో ఒక్కసారిగా ధర భారీగా పతనమైంది. ఎకరా సాగుకు 30 వేల నుంచి 40 వేల వరకు కూడా పెట్టుబడి అయ్యిందని తీరా మార్కెట్‌కు వచ్చాక కిలో రూ.2 ధర పలుకుతోంది. దీంతో రైతులు రోడ్డు పైనే టమాటాలను పారబోసి నిరసన తెలిపారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి టమాటాకు మద్దతు ధర కల్పించాలని రైతులు డిమాండ్‌ చేశారు. దేవరాపల్లి మార్కెట్​లో మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి కోల్డ్ స్టోరోజ్​ను ఏర్పాటు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు. 

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

