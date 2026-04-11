ETV Bharat / Videos

అనంతపురం జిల్లాలో ఆపిల్‌ సాగు - రెండున్నర ఎకరాల్లో 1500 మొక్కలు - APPLE CULTIVATION SUCCESS STORY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
అనంతపురం జిల్లాలో ఆపిల్‌ సాగుతో ఔరా అనిపిస్తున్న రైతు - రెండున్నర ఎకరాల్లో 1500 మొక్కలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 5:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Apple Cultivation Success In Anantapur : కరవు సీమలో అనంత ఆపిల్ పండ్ల సాగు అన్నదాతలు సిరులు కురిపిస్తోంది. తన వ్యవసాయ క్షేత్రాన్ని పరిశోధన శాలగా మార్చుకున్న రైతు రమణారెడ్డి అనేక పంటలపై ప్రయోగాలు చేస్తూ అన్నింటా విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటున్నాడు. గతంలో అనంతపురం జిల్లాలో తొలిసారిగా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగుచేసి తన ఇంట సిరులు కురిపించుకున్నాడు. అప్పట్లో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అంటు మొక్కలు తానే తయారు చేసి ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలోని రైతులకు చౌకగా విక్రయించాడు. ఈ తరహాలోనే జిల్లాలో ఏడేళ్ల క్రితం ఖర్జూరం సాగుచేసి, శాస్త్రవేత్తలకు పరిశోధన స్థానంగా తన పంట భూమిని మార్చేశాడు. ఖర్జూరంతో నాలుగేళ్లుగా పెద్దఎత్తున దిగుబడి సాధిస్తూ లాభాలు గడిస్తున్నాడు. మరో కొత్త పంటను సాగుచేయాలని ఆలోచించిన ఆ రైతు ఆపిల్​ను ఎంపిక చేసుకొని ఇజ్రాయెల్ నుంచి మొక్కలు తెప్పించాడు. 2022లో ఆపిల్ సాగుచేసిన రమణారెడ్డి నెల రోజుల క్రితం తొలి ఆపిల్ దిగుబడి రెండున్నర టన్నులు బెంగుళూరులోని కార్పోరేట్ సూపర్ మార్కెట్​కు విక్రయించాడు. వచ్చిన దిగుబడిలో 50 శాతం మాత్రమే విక్రయించిన రైతు రమణారెడ్డి, సగం పంటను కోయకుండా, తోట చూడటానికి వచ్చేవారికి ఆపిల్ పండ్ల రుచి చూపిస్తున్నాడు. ఆపిల్ సాగు గురించి తెలుసుకున్న జిల్లా కలెక్టర్ ఓ. ఆనంద్ తోటకు వెళ్లి రమణారెడ్డితో సాగు విధానం, మార్కెటింగ్ పరిస్థితులను తెలుసుకున్నారు. ఆపిల్ సాగు తనకు లాభదాయకంగా ఉందంటున్న అనంతపురం జిల్లా గార్లదిన్నె మండలం మర్తాడుకు చెందిన రైతు రమణారెడ్డితో ఈటీవీ భారత్​ ముఖాముఖి.

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE CULTIVATION SUCCESS
APPLE FARMING IN ANANTAPUR
APPLE CULTIVATION SUCCESS STORY
అనంతపురం జిల్లాలో ఆపిల్‌ సాగు
APPLE CULTIVATION SUCCESS STORY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Water Problem In Krishna District

చుక్కనీటి కోసం భగీరధ యత్నం - గుంతలో డబ్బాలతో తోడితే గానీ కనిపించని నీటి జాడ

April 11, 2026 at 6:36 PM IST
Kadapa SP Nachiketh Over Keerthana Murder Case Accused

ప్రేమోన్మాది వెంకటేష్​పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటాం:ఎస్పీ నచకేత్ విశ్వనాథ్

April 11, 2026 at 3:58 PM IST
Chain Snatching In Kurnool Recorded In CC Cameras

హెల్మెట్​ పెట్టుకుని బైక్​పై వచ్చి - ఇంటి ముందే చైన్​ స్నాచింగ్

April 11, 2026 at 1:54 PM IST
One More Service Flight For Rajamahendravaram To Hyderabad

రాజమహేంద్రవరం-హైదరాబాద్‌ మధ్య కొత్త సర్వీసు - అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన ఫ్లై91

April 11, 2026 at 9:57 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.