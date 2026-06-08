LIVE : రామోజీరావు రెండో వర్ధంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తున్న కుటుంబ సభ్యలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - RAMOJI RAO SECOND DEATH ANNIVERSARY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 8, 2026 at 8:58 AM IST
Ramoji Rao Second Death Anniversary Live : 'అమరం, అపూర్వం మీ చరిత. ఆ వెలుగులో మునుముందుకు సాగడమే మా భవిత' అంటూ రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపకులు దివంగత రామోజీరావుకు కుటుంబ సభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. రామోజీరావు దివంగతాలకేగి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తైన వేళ ఆ మహనీయుడి సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ అంజలి ఘటించారు. ప్రత్యేకంగా, పరోక్షంగా వేలాది మందికి జీవనోపాధి కల్పించిన ఆ మహానుభావుడి వర్ధంతిని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నిర్వహించారు. నలుగురు నడిచే దారుల్లో కాకుండా కొత్త మార్గాలు వెదకాలంటూ రామోజీరావు ఎప్పుడూ ఉద్యోగులు, సిబ్బందిని ప్రోత్సహించేవారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. రామోజీగ్రూపు సంస్థల విభాగాధిపతులు రామోజీరావు క్రమశిక్షణ, దార్శనికత, వృత్తి నిబద్ధతను గుర్తు చేసుకున్నారు. రామోజీరావు ఏనాడూ కృషిని తప్ప అదృష్టాన్ని నమ్ముకోలేదని ఈటీవీ సీఈవో బాపినీడు స్మరించుకున్నారు. సామాన్యులను అసామాన్యులుగా తీర్చిదిద్దిన రామోజీరావు, తన బలం సిబ్బంది అని సగర్వంగా చెప్పేవారని ఈనాడు ఎడిటర్ నాగేశ్వరరావు గుర్తు చేసుకున్నారు.
Ramoji Rao Second Death Anniversary Live : 'అమరం, అపూర్వం మీ చరిత. ఆ వెలుగులో మునుముందుకు సాగడమే మా భవిత' అంటూ రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపకులు దివంగత రామోజీరావుకు కుటుంబ సభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది నివాళులు అర్పిస్తున్నారు. రామోజీరావు దివంగతాలకేగి రెండు సంవత్సరాలు పూర్తైన వేళ ఆ మహనీయుడి సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ అంజలి ఘటించారు. ప్రత్యేకంగా, పరోక్షంగా వేలాది మందికి జీవనోపాధి కల్పించిన ఆ మహానుభావుడి వర్ధంతిని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో నిర్వహించారు. నలుగురు నడిచే దారుల్లో కాకుండా కొత్త మార్గాలు వెదకాలంటూ రామోజీరావు ఎప్పుడూ ఉద్యోగులు, సిబ్బందిని ప్రోత్సహించేవారని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. రామోజీగ్రూపు సంస్థల విభాగాధిపతులు రామోజీరావు క్రమశిక్షణ, దార్శనికత, వృత్తి నిబద్ధతను గుర్తు చేసుకున్నారు. రామోజీరావు ఏనాడూ కృషిని తప్ప అదృష్టాన్ని నమ్ముకోలేదని ఈటీవీ సీఈవో బాపినీడు స్మరించుకున్నారు. సామాన్యులను అసామాన్యులుగా తీర్చిదిద్దిన రామోజీరావు, తన బలం సిబ్బంది అని సగర్వంగా చెప్పేవారని ఈనాడు ఎడిటర్ నాగేశ్వరరావు గుర్తు చేసుకున్నారు.