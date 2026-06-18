పంటకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో అధిక ధర రావాలంటే సేంద్రియ ధృవీకరణ అవసరం: సతీశ్ - ORGANIC CULTIVATION OF CROPS
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 5:20 PM IST
Organic Certification For Organic Cultivation Of Crops : రసాయన రహిత వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన పంటలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గుర్తింపు, అధిక ధర లభించాలంటే సేంద్రియ ధృవీకరణ (Organic Certification) ఎంతగానో అవసరం. నేల ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే పంట దిగుబడి అధికమవుతుందని సేంద్రియ ఉత్పత్తుల ధృవీకరణ సంస్థ డైరెక్టర్ సతీశ్ అన్నారు. ఇటీవల కాలంలో కొన్ని విదేశాలు మన దేశం నుంచి వెళ్లే మిర్చి, అరటి, మామిడి వంటి పంటలలో రసాయన పురుగుమందుల అవశేషాలు ఉండటం వల్ల వాటిని తిరస్కరిస్తున్న తరుణంలో, ఈ సర్టిఫికేషన్ ప్రాధాన్యత మరింత పెరిగింది. ఈ విధంగా లభించే అధికారిక పత్రం రైతులకు కేవలం నమ్మకాన్ని మాత్రమే కాకుండా, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా విదేశాలకు ఎగుమతి చేసుకునే గొప్ప అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది. రసాయనాలు వాడకుండా పండించిన పంటలకు ధృవీకరణ పత్రం అందించటంలో రైతులకు చేదోడుగా ఉంటామని డైరెక్టర్ సతీశ్ అంటున్నారు. ఆర్గానిక్ ధృవీకరణకు సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం.
Organic Certification For Organic Cultivation Of Crops : రసాయన రహిత వ్యవసాయం ద్వారా పండించిన పంటలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గుర్తింపు, అధిక ధర లభించాలంటే సేంద్రియ ధృవీకరణ (Organic Certification) ఎంతగానో అవసరం. నేల ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే పంట దిగుబడి అధికమవుతుందని సేంద్రియ ఉత్పత్తుల ధృవీకరణ సంస్థ డైరెక్టర్ సతీశ్ అన్నారు. ఇటీవల కాలంలో కొన్ని విదేశాలు మన దేశం నుంచి వెళ్లే మిర్చి, అరటి, మామిడి వంటి పంటలలో రసాయన పురుగుమందుల అవశేషాలు ఉండటం వల్ల వాటిని తిరస్కరిస్తున్న తరుణంలో, ఈ సర్టిఫికేషన్ ప్రాధాన్యత మరింత పెరిగింది. ఈ విధంగా లభించే అధికారిక పత్రం రైతులకు కేవలం నమ్మకాన్ని మాత్రమే కాకుండా, ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా విదేశాలకు ఎగుమతి చేసుకునే గొప్ప అవకాశాన్ని కూడా కల్పిస్తుంది. రసాయనాలు వాడకుండా పండించిన పంటలకు ధృవీకరణ పత్రం అందించటంలో రైతులకు చేదోడుగా ఉంటామని డైరెక్టర్ సతీశ్ అంటున్నారు. ఆర్గానిక్ ధృవీకరణకు సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం.