ETV Bharat / Videos

రామోజీ గ్రూప్ ఎప్పటి నుంచో ప్రతిభను వెలికితీస్తోంది: బృహతి - FACE TO FACE WITH BRIHATHI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
రామోజీ గ్రూప్ ఎప్పటి నుంచో ప్రతిభను వెలికితీస్తోంది: బృహతి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 10:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Brihathi on tg20 : గ్రామీణ స్థాయిలో యంగ్‌ టాలెంట్‌ను వెలికితీసి వారిని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవకాశాలు కల్పించేందుకు టీజీ20 లీగ్ ఉపయోగపడుతుందని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతి తెలిపారు. మట్టిలో మాణిక్యాలను గుర్తించి సానబెట్టి వెలుగులోకి తెచ్చేలా రామోజీ గ్రూప్ 20 ఏళ్లుగా కృషిచేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆ కోవలోనే ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్ నిర్వహణ, ఛాంపియన్స్ పేజీతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన క్రీడాకారులను ప్రపంచానికి పరిచం చేస్తోందని తెలిపారు. ఆరంభ TG20 టోర్నీ తొలి ఎడిషన్‌ కప్ సాధించేందుకు తమ జట్టు క్రికెటర్లంతా అహర్నిశలు సాధన చేస్తున్నారని చెప్పారు. వారి లక్ష్యాలు చేరుకోవడంతో మా వంతు సాయం చేస్తున్నామని అన్నారు. ప్లేయర్లలలో చాలా మందికి ముందు నుంచే పరిచయం ఉందన్నారు. ప్లేయర్లంతా హైదరాబాద్​ను రిప్రజెంట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు. టాలెంట్​ ఉన్న వారు ఆర్థిక స్థోమత లేక కనుమరుగవుతున్నారని తెలిపారు. టీజీ20తో వారందరూ వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆటగాళ్లంతా ఉన్నత స్థానాలను చేరుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందంటున్న ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతితో మా ప్రతినిధి నాగార్జున ముఖాముఖి.

Brihathi on tg20 : గ్రామీణ స్థాయిలో యంగ్‌ టాలెంట్‌ను వెలికితీసి వారిని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవకాశాలు కల్పించేందుకు టీజీ20 లీగ్ ఉపయోగపడుతుందని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతి తెలిపారు. మట్టిలో మాణిక్యాలను గుర్తించి సానబెట్టి వెలుగులోకి తెచ్చేలా రామోజీ గ్రూప్ 20 ఏళ్లుగా కృషిచేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆ కోవలోనే ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్ నిర్వహణ, ఛాంపియన్స్ పేజీతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన క్రీడాకారులను ప్రపంచానికి పరిచం చేస్తోందని తెలిపారు. ఆరంభ TG20 టోర్నీ తొలి ఎడిషన్‌ కప్ సాధించేందుకు తమ జట్టు క్రికెటర్లంతా అహర్నిశలు సాధన చేస్తున్నారని చెప్పారు. వారి లక్ష్యాలు చేరుకోవడంతో మా వంతు సాయం చేస్తున్నామని అన్నారు. ప్లేయర్లలలో చాలా మందికి ముందు నుంచే పరిచయం ఉందన్నారు. ప్లేయర్లంతా హైదరాబాద్​ను రిప్రజెంట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు. టాలెంట్​ ఉన్న వారు ఆర్థిక స్థోమత లేక కనుమరుగవుతున్నారని తెలిపారు. టీజీ20తో వారందరూ వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆటగాళ్లంతా ఉన్నత స్థానాలను చేరుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందంటున్న ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతితో మా ప్రతినిధి నాగార్జున ముఖాముఖి.

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
HYDERABAD E CHAMPIONS TG 20
INTERVIEW WITH BRIHATHI
హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ బృహతి
FACE TO FACE WITH BRIHATHI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Minister Ponnam Launches Breakfast Scheme

విద్యార్థులకు తినిపించి, తాను తిని - తొలిరోజు 'సీఎం బ్రేక్ ఫాస్ట్'లో ప్రత్యేకతలు

June 15, 2026 at 4:04 PM IST
తరగతి గదులను శుభ్రం చేస్తున్న బండిసంజయ్

స్వచ్ఛ పాఠశాల - తరగతి గదులను శుభ్రం చేసిన బండి సంజయ్​

June 13, 2026 at 2:16 PM IST
Bandi Sanjay Auto Ride At Rekonda Karimnagar

ఆటోలో బండి సంజయ్​ - మోదీ పాలన విజయాలపై ఆరా

June 12, 2026 at 6:16 PM IST
Theft In Khammam

ఖమ్మం జిల్లా కేంద్రంలో భారీ చోరీ - రూ.కోటికి పైగా విలువైన సెల్​ఫోన్ల అపహరణ

June 11, 2026 at 11:40 AM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.