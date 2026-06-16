రామోజీ గ్రూప్ ఎప్పటి నుంచో ప్రతిభను వెలికితీస్తోంది: బృహతి - FACE TO FACE WITH BRIHATHI
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Published : June 16, 2026 at 10:31 PM IST
Brihathi on tg20 : గ్రామీణ స్థాయిలో యంగ్ టాలెంట్ను వెలికితీసి వారిని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవకాశాలు కల్పించేందుకు టీజీ20 లీగ్ ఉపయోగపడుతుందని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతి తెలిపారు. మట్టిలో మాణిక్యాలను గుర్తించి సానబెట్టి వెలుగులోకి తెచ్చేలా రామోజీ గ్రూప్ 20 ఏళ్లుగా కృషిచేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆ కోవలోనే ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్ నిర్వహణ, ఛాంపియన్స్ పేజీతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన క్రీడాకారులను ప్రపంచానికి పరిచం చేస్తోందని తెలిపారు. ఆరంభ TG20 టోర్నీ తొలి ఎడిషన్ కప్ సాధించేందుకు తమ జట్టు క్రికెటర్లంతా అహర్నిశలు సాధన చేస్తున్నారని చెప్పారు. వారి లక్ష్యాలు చేరుకోవడంతో మా వంతు సాయం చేస్తున్నామని అన్నారు. ప్లేయర్లలలో చాలా మందికి ముందు నుంచే పరిచయం ఉందన్నారు. ప్లేయర్లంతా హైదరాబాద్ను రిప్రజెంట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు. టాలెంట్ ఉన్న వారు ఆర్థిక స్థోమత లేక కనుమరుగవుతున్నారని తెలిపారు. టీజీ20తో వారందరూ వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆటగాళ్లంతా ఉన్నత స్థానాలను చేరుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందంటున్న ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతితో మా ప్రతినిధి నాగార్జున ముఖాముఖి.
Brihathi on tg20 : గ్రామీణ స్థాయిలో యంగ్ టాలెంట్ను వెలికితీసి వారిని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవకాశాలు కల్పించేందుకు టీజీ20 లీగ్ ఉపయోగపడుతుందని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతి తెలిపారు. మట్టిలో మాణిక్యాలను గుర్తించి సానబెట్టి వెలుగులోకి తెచ్చేలా రామోజీ గ్రూప్ 20 ఏళ్లుగా కృషిచేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆ కోవలోనే ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్ నిర్వహణ, ఛాంపియన్స్ పేజీతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన క్రీడాకారులను ప్రపంచానికి పరిచం చేస్తోందని తెలిపారు. ఆరంభ TG20 టోర్నీ తొలి ఎడిషన్ కప్ సాధించేందుకు తమ జట్టు క్రికెటర్లంతా అహర్నిశలు సాధన చేస్తున్నారని చెప్పారు. వారి లక్ష్యాలు చేరుకోవడంతో మా వంతు సాయం చేస్తున్నామని అన్నారు. ప్లేయర్లలలో చాలా మందికి ముందు నుంచే పరిచయం ఉందన్నారు. ప్లేయర్లంతా హైదరాబాద్ను రిప్రజెంట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు. టాలెంట్ ఉన్న వారు ఆర్థిక స్థోమత లేక కనుమరుగవుతున్నారని తెలిపారు. టీజీ20తో వారందరూ వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆటగాళ్లంతా ఉన్నత స్థానాలను చేరుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందంటున్న ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతితో మా ప్రతినిధి నాగార్జున ముఖాముఖి.