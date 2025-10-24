ETV Bharat / Videos

ప్రమాదాలు జరగకుండా తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై నివేదిక ఇస్తా: మాజీ ఐపీఎస్​ అధికారి కృష్ణప్రసాద్​ - EXCLUSIVE INTERVIEW WITH BAPATLA MP

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 5:51 PM IST

Exclusive Interview With CID Ex DG and Bapatla MP Krishna Prasad : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపిన కర్నూలు ఘటన తరహాలోనే 2013 అక్టోబర్ 30న బస్సు ప్రమాదం జరిగింది. సరిగ్గా 12 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే నెలలో తెల్లవారుజామున 4 గంటల ప్రాంతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పాలెం వద్ద ప్రైవేట్ బస్సు దగ్ధమైంది. ఆ ఘటనలో 45 మంది బస్సులోనే సజీవ దహనమయ్యారు. ఆ ఘటన అప్పట్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. ఈ ఘటనపై సీఐడీ అధికారులు దర్యాప్తు జరిపి నివేదికను ప్రభుత్వానికి అందజేశారు. ప్రయాణికుల సేఫ్టీపై పలు సూచనలను నివేదికలో పొందుపరిచారు. అయినా ప్రభుత్వాలు వాటి అమలును గాలికి వదిలేశాయి. రహదారులపై భారీ ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండేందుకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రభుత్వానికి నివేదిక అందజేసిన అప్పటి సీఐడి డీజీ, ప్రస్తుత బాపట్ల ఎంపీ కృష్ణప్రసాద్​తో మా ప్రతినిధి జయప్రకాష్ ముఖాముఖి.

