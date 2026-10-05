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తొలిసారి తిరుమలకు వచ్చాను: శిఖర్ ధావన్

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సతీసమేతంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్న శిఖర్‌ ధావన్‌ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 5, 2026 at 2:11 PM IST

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EX Cricketer Shikhar Dhawan And His Wife Visited Tirumala : టీమ్ ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆయన తన భార్య సోఫీ షైన్‌తో కలిసి సోమవారం తెల్లవారుజామున నిర్వహించే 'సుప్రభాత సేవ'లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన ధావన్,శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఇరువురు కలిసి మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  ఆలయ అధికారులు ఆయనకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న భక్తులు శిఖర్ ధావన్, ఆయన భార్యతో ఫొటోలు దిగడానికి ఎంతో ఆసక్తి చూపారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ధావన్, ఇది వరకు తాను తిరుమలకు ఎప్పుడూ రాలేదని. ఇప్పుడు రావడమే మొదటిసారని చెప్పారు. దర్శనం చాలా సాఫీగా జరిగిందని పేర్కొన్నారు. అలాగే తనకు లభించిన ఆప్యాయమైన స్వాగతం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 

EX Cricketer Shikhar Dhawan And His Wife Visited Tirumala : టీమ్ ఇండియా మాజీ క్రికెటర్ శిఖర్ ధావన్ తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆయన తన భార్య సోఫీ షైన్‌తో కలిసి సోమవారం తెల్లవారుజామున నిర్వహించే 'సుప్రభాత సేవ'లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఆలయంలోకి ప్రవేశించిన ధావన్,శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఇరువురు కలిసి మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో  ఆలయ అధికారులు ఆయనకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు. ఆ తర్వాత అక్కడ ఉన్న భక్తులు శిఖర్ ధావన్, ఆయన భార్యతో ఫొటోలు దిగడానికి ఎంతో ఆసక్తి చూపారు. అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడిన ధావన్, ఇది వరకు తాను తిరుమలకు ఎప్పుడూ రాలేదని. ఇప్పుడు రావడమే మొదటిసారని చెప్పారు. దర్శనం చాలా సాఫీగా జరిగిందని పేర్కొన్నారు. అలాగే తనకు లభించిన ఆప్యాయమైన స్వాగతం పట్ల ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. 

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TAGGED:

EX CRICKETER SHIKHAR DHAWAN
SHIKHAR DHAWAN WIFE
SHIKHAR DHAWAN ABOUT TIRUMALA
SHIKHAR DHAWAN IN TIRUMALA

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