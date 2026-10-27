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ఓటింగ్ విధానంలో సరికొత్త విప్లవం - ఈవీఎం వీవీపీ ప్యాట్​ రూపొందించిన యువ ఇంజినీర్లు

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ఈవీఎం వీవీపీ ప్యాట్​ రూపొందించిన ఇంజినీర్లు (ETV)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2026 at 1:05 PM IST

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EVM VV Pat Innovation : నెక్ట్స్ జనరేషన్ ప్రొటోటైప్ ఓటింగ్ మిషన్స్​ను జి.నాగేశ్వర్ రావు, ఉమా మహేశ్వర్ రావు, శివ ప్రసాద్ అనే ముగ్గురు యువకులు కనుగొన్నారు. ఇప్పుడున్న ఓటింగ్ మిషన్ కంటే మెరుగైన ఫీచర్స్​తో వీటిని రూపొందించినట్లు నాగేశ్వర్ రావు చెప్పారు. హైదరాబాద్​లోని సోమాజీగూడ ప్రెస్​క్లబ్​లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఈవీఎం వీవీపీ ప్యాట్ పనితీరును వివరించారు. తాము కనుగొన్న ఈ మిషన్ పారదర్శకంగా పని చేస్తుందని, వయోజనుల ఓటింగ్​కు న్యాయం జరుగుతుందని వారు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

ఈవీఎం మెషీన్ భౌతికంగా ప్రింట్ అయ్యే పేపర్​ను వీవీ ప్యాట్​ అంటారు. దీంట్లో ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తే ఆ పార్టీకి ఓటు వేసినట్టు కనిపిస్తుంది. సుప్రీంకోర్టు లేదా గవర్నమెంట్ అఫిలేట్ ప్రకారం 5 శాతం మాత్రమే లెక్కిస్తాం. మిగతా 95 శాతం ఏం జరుగుతుందో ప్రజలకు తెలియదు. అన్ని ఓట్లు ఒకే దగ్గర వేయడం వల్ల 7 సెకన్ల తర్వాత కట్​ అయి పడిపోతున్నాయి. ఫలితాలు వచ్చినపుడు ఏ పార్టీకి సంబంధించిన డిజిటల్ ఖాతా వాటికే ఉండి డిస్​ప్లేలో కనిపిస్తుంది. వీవీపీ ప్యాట్​లో ఓటు వేసినపుడు క్యాండిడేట్​ లేదా పార్టీకి సంబంధించిన రోల్​లో ప్రింట్​ అవుతుంది. ఫలితాలు ప్రత్యేకంగా లెక్కించాల్సిన పని లేదు. - జి. నాగేశ్వర్ రావు, ఇంజినీర్

EVM VV Pat Innovation : నెక్ట్స్ జనరేషన్ ప్రొటోటైప్ ఓటింగ్ మిషన్స్​ను జి.నాగేశ్వర్ రావు, ఉమా మహేశ్వర్ రావు, శివ ప్రసాద్ అనే ముగ్గురు యువకులు కనుగొన్నారు. ఇప్పుడున్న ఓటింగ్ మిషన్ కంటే మెరుగైన ఫీచర్స్​తో వీటిని రూపొందించినట్లు నాగేశ్వర్ రావు చెప్పారు. హైదరాబాద్​లోని సోమాజీగూడ ప్రెస్​క్లబ్​లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించి ఈవీఎం వీవీపీ ప్యాట్ పనితీరును వివరించారు. తాము కనుగొన్న ఈ మిషన్ పారదర్శకంగా పని చేస్తుందని, వయోజనుల ఓటింగ్​కు న్యాయం జరుగుతుందని వారు విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

ఈవీఎం మెషీన్ భౌతికంగా ప్రింట్ అయ్యే పేపర్​ను వీవీ ప్యాట్​ అంటారు. దీంట్లో ఏ పార్టీకి ఓటు వేస్తే ఆ పార్టీకి ఓటు వేసినట్టు కనిపిస్తుంది. సుప్రీంకోర్టు లేదా గవర్నమెంట్ అఫిలేట్ ప్రకారం 5 శాతం మాత్రమే లెక్కిస్తాం. మిగతా 95 శాతం ఏం జరుగుతుందో ప్రజలకు తెలియదు. అన్ని ఓట్లు ఒకే దగ్గర వేయడం వల్ల 7 సెకన్ల తర్వాత కట్​ అయి పడిపోతున్నాయి. ఫలితాలు వచ్చినపుడు ఏ పార్టీకి సంబంధించిన డిజిటల్ ఖాతా వాటికే ఉండి డిస్​ప్లేలో కనిపిస్తుంది. వీవీపీ ప్యాట్​లో ఓటు వేసినపుడు క్యాండిడేట్​ లేదా పార్టీకి సంబంధించిన రోల్​లో ప్రింట్​ అవుతుంది. ఫలితాలు ప్రత్యేకంగా లెక్కించాల్సిన పని లేదు. - జి. నాగేశ్వర్ రావు, ఇంజినీర్

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TAGGED:

NEW VOTING MACHINES
NEW ELECTRNIC VOTING MACHINES
EVM VV PAT INNOVATION
HOW EVM VV PAT WORKS
ఈవీఎం వీవీ ప్యాట్

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